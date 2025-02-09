Вони ще й можуть збільшити тривалість вашого життя і підтримувати хорошу його якість протягом багатьох років. Що це за звички – розповідає 24 Канал із посиланням на GQ.

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Те, як ви починаєте день, може допомогти вам жити довше і краще, і ось як

Наразі ми не доживаємо до 150 років, бо людський організм не створений для такого. Але наука виявила, що ми можемо додати собі кілька якісних років завдяки позитивним змінам у способі життя, зокрема у звичках. І ось про що мовиться.

Снідайте рано, але не занадто. Правильний сніданок дуже важливий. Потрібно додавати до сніданку гідратацію і достатню кількість білка, щоб бути енергійним і добре себе почувати. Час, коли ви їсте перший раз за добу, також важливий – треба снідати через кілька годин після пробудження, бажано близько 9 ранку.

Правильний сніданок дуже важливий. Потрібно додавати до сніданку гідратацію і достатню кількість білка, щоб бути енергійним і добре себе почувати. Час, коли ви їсте перший раз за добу, також важливий – треба снідати через кілька годин після пробудження, бажано близько 9 ранку. Завжди вставайте в один і той самий час. Повноцінний сон необхідний для захисту мозку від погіршення роботи, для відновлення організму і для багатьох інших речей, серед яких і довголіття. А щоб добре висипатися, потрібен графік. Причім не тільки фіксований час відходу до сну, але й фіксований час пробудження кожного дня. Це допоможе вашому тілу мати рутину і можливість краще спати та прокидатися з енергією.

Правильні ранкові звички можуть збільшити тривалість вашого життя і підтримувати хорошу його якість / Фото freepik

Робіть фізичні вправи, рухайтеся і розтягуйтеся. Усі експерти з довголіття говорять про важливість залишатися активними та не вести сидячий спосіб життя. Фізичні вправи необхідні, щоб жити довше і краще, а також запобігти втраті м'язової маси з віком. Фізичним вправам слід відводити щонайменше 30 хвилин на день, а ще варто більше ходити пішки, займатися кардіотренуванням та вправляти гнучкість (розтягування вранці допомагає м'язам прокинутися і менше боліти).

Усі експерти з довголіття говорять про важливість залишатися активними та не вести сидячий спосіб життя. Фізичні вправи необхідні, щоб жити довше і краще, а також запобігти втраті м'язової маси з віком. Фізичним вправам слід відводити щонайменше 30 хвилин на день, а ще варто більше ходити пішки, займатися кардіотренуванням та вправляти гнучкість (розтягування вранці допомагає м'язам прокинутися і менше боліти). Організуйте свій день. Складання плану перед початком діяльності – це ключ до знання своїх пріоритетів, правильного розподілу часу та енергії, що дуже корисно для щастя і довголіття. Коли ви знаєте свою мету або призначення, і у вас є план, ви можете працювати краще і бути впевненим, що всі ваші зусилля допоможуть вам досягти того, чого ви хочете.

Складання плану перед початком діяльності – це ключ до знання своїх пріоритетів, правильного розподілу часу та енергії, що дуже корисно для щастя і довголіття. Коли ви знаєте свою мету або призначення, і у вас є план, ви можете працювати краще і бути впевненим, що всі ваші зусилля допоможуть вам досягти того, чого ви хочете. Керуйте стресом. Починайте свій день з практик, які допомагають тримати його під контролем. Бо так само, як важливо приділяти увагу тілу, важливо приділяти увагу і розуму. Гарно буде починати день з ведення щоденника або складання списку подяк, оскільки вони покращують ясність розуму, емоційне благополуччя і допомагають захистити організм від наслідків стресу.

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