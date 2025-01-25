Техніка 6 хвилин може врятувати стосунки, кажуть психологи

Що б ви сказали, якби дізналися, що лише 6 хвилин здатні змінити ваші стосунки? Саме це обіцяє метод 3-2-1.

Цю техніку розробив психолог Лоуренс Коен. Метод простий, але потужний, та обіцяє покращити комунікацію й зміцнити зв'язки з парою і друзями, пише 24 Канал із посиланням на GQ.

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Як працює техніка 3-2-1 для порятунку стосунків

Гарвардське дослідження розвитку дорослих показало, що якість наших стосунків безпосередньо впливає на наше щастя і здоров'я. А більшість розбіжностей виникають через непорозуміння або невміння слухати. За допомогою техніки 3-2-1 ця проблема відступає на користь структурованого обміну думками, де кожен має простір для самовираження і відчуває, що його почули. Ось її складники:

Крок 1 – 3 хвилини на самовираження. Встановіть таймер на 3 хвилини. Протягом цього часу одна людина говорить вільно, без перебивань. Мета – поділитися думками, емоціями чи проблемами, не боячись осуду чи переривань.

Встановіть таймер на 3 хвилини. Протягом цього часу одна людина говорить вільно, без перебивань. Мета – поділитися думками, емоціями чи проблемами, не боячись осуду чи переривань. Крок 2 – 2 хвилини на роздуми. Коли 3 хвилини закінчуються, слухач має 2 хвилини на роздуми над тим, що він щойно почув. Не треба поспішати чи давати негайних відповідей. Мета – переварити інформацію, спробувати зрозуміти висловлені емоції та визначити ключові моменти.

Коли 3 хвилини закінчуються, слухач має 2 хвилини на роздуми над тим, що він щойно почув. Не треба поспішати чи давати негайних відповідей. Мета – переварити інформацію, спробувати зрозуміти висловлені емоції та визначити ключові моменти. Крок 3 – 1 хвилина на відповідь. Останню хвилину присвячують вдумливій і конструктивній відповіді. Ідея не в тому, щоб суперечити або починати нові дебати, а в тому, щоб відповісти так, щоб збагатити обмін думками або прояснити момент, який залишився незрозумілим.

Більшість розбіжностей у парі виникають через непорозуміння, а техніка 3-2-1 допомагає їх усунути / Фото katemangostar@freepik

Коли 6 хвилин закінчуються, учасники змінюють ролі, даючи кожному рівний шанс висловитися.

Бо метод застосовують не для того, щоб "виграти" дискусію, а щоб відновити зв'язок.

Коли ви дійсно присвятили час, щоб вислухати когось, ви не просто розв'язуєте проблему, а й показуєте людині, що вона важлива для вас,

– пояснював Коен.

Тобто техніка 3-2-1 – це не просто інструмент спілкування, а справжній життєвий урок. Присвятивши кілька хвилин щирому обміну думками, ви можете не тільки уникнути непотрібної напруги, але й побудувати багатші, більш повноцінні стосунки.