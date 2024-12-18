Як приймати рішення так, щоб завжди все складалося добре: безпомилковий спосіб
Прийняття рішень – один із найскладніших процесів, який нам доводиться виконувати. Адже іноді навіть найпростіші дилеми здаються питанням життя і смерті.
Та є певні кроки, здатні додати нам упевненості, що принаймні у 85% випадків ми приймемо правильне рішення. 24 Канал із посиланням на GQ розповідає, які саме.
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Як приймати правильні рішення
Ми повинні пам'ятати, що найважливіші рішення не слід приймати імпульсивно або без роздумів. І ми не повинні сліпо слідувати порадам інших або тому, що інші робили раніше. А от що зробити варто:
- Відкрийте свій розум. Оцініть усі варіанти – бо насправді у нас завжди є їх більше, ніж ми думаємо. Не варто обмежуватися найочевиднішими з них. І тоді ми навіть можемо знайти золоту середину, яка врятує нас від невизначеності.
- Подумайте про свої цінності. Незалежно від того, буде ваше рішення вдалим чи ні, ми ніколи не будемо шкодувати, якщо діяли відповідно до наших цінностей.
- Подумайте про можливі наслідки. Як в короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі, ми повинні думати про те, що буде найбільш корисним для нас, оскільки все має свої хороші та погані сторони.
- Озирніться назад. Ми всі робимо помилки, і, безумовно, робили в минулому, але вони ж допомагали нам рости, розвиватися і вчитися. Якщо ми подумаємо про них, ми знайдемо підказки про те, чого не варто робити та що варто. Ми ж не хочемо наступати на ті самі граблі двічі.
- Визначте свої цілі. Бо як ми можемо прийняти рішення, якщо не знаємо, чого хочемо? Приймаючи рішення, ми повинні діяти, маючи щось на увазі. Якщо у нас є чітка мета, то ми будемо розуміти й кроки до неї.
Після того, як ми зробимо все це, ми побачимо наше рішення набагато чіткіше. У нас з'явиться впевненість у собі. І хоч ніщо не може гарантувати 100% успіху, але шансів на успіх буде більше.