Як приймати рішення так, щоб завжди все складалося добре: безпомилковий спосіб

Прийняття рішень – один із найскладніших процесів, який нам доводиться виконувати. Адже іноді навіть найпростіші дилеми здаються питанням життя і смерті.

Та є певні кроки, здатні додати нам упевненості, що принаймні у 85% випадків ми приймемо правильне рішення. 24 Канал із посиланням на GQ розповідає, які саме.

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Як приймати правильні рішення

Ми повинні пам'ятати, що найважливіші рішення не слід приймати імпульсивно або без роздумів. І ми не повинні сліпо слідувати порадам інших або тому, що інші робили раніше. А от що зробити варто:

Відкрийте свій розум. Оцініть усі варіанти – бо насправді у нас завжди є їх більше, ніж ми думаємо. Не варто обмежуватися найочевиднішими з них. І тоді ми навіть можемо знайти золоту середину, яка врятує нас від невизначеності.

Оцініть усі варіанти – бо насправді у нас завжди є їх більше, ніж ми думаємо. Не варто обмежуватися найочевиднішими з них. І тоді ми навіть можемо знайти золоту середину, яка врятує нас від невизначеності. Подумайте про свої цінності. Незалежно від того, буде ваше рішення вдалим чи ні, ми ніколи не будемо шкодувати, якщо діяли відповідно до наших цінностей.

Є кроки, здатні допомогти нам у 85% випадків приймати правильні рішення / Фото pressfoto@freepik

Подумайте про можливі наслідки. Як в короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі, ми повинні думати про те, що буде найбільш корисним для нас, оскільки все має свої хороші та погані сторони.

Як в короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі, ми повинні думати про те, що буде найбільш корисним для нас, оскільки все має свої хороші та погані сторони. Озирніться назад. Ми всі робимо помилки, і, безумовно, робили в минулому, але вони ж допомагали нам рости, розвиватися і вчитися. Якщо ми подумаємо про них, ми знайдемо підказки про те, чого не варто робити та що варто. Ми ж не хочемо наступати на ті самі граблі двічі.

Ми всі робимо помилки, і, безумовно, робили в минулому, але вони ж допомагали нам рости, розвиватися і вчитися. Якщо ми подумаємо про них, ми знайдемо підказки про те, чого не варто робити та що варто. Ми ж не хочемо наступати на ті самі граблі двічі. Визначте свої цілі. Бо як ми можемо прийняти рішення, якщо не знаємо, чого хочемо? Приймаючи рішення, ми повинні діяти, маючи щось на увазі. Якщо у нас є чітка мета, то ми будемо розуміти й кроки до неї.

Після того, як ми зробимо все це, ми побачимо наше рішення набагато чіткіше. У нас з'явиться впевненість у собі. І хоч ніщо не може гарантувати 100% успіху, але шансів на успіх буде більше.