10 років без стрижки: барбер показав карколомне перевтілення чоловіка

Коли чоловік понад 10 років уникає перукарень – це свідчить про певну звичку або навіть про стиль життя. Але це не може тривати вічні – і зрештою настає момент, коли доводиться наважитися на зміни.

Саме такий момент показав у своєму відео на ютубі популярний барбер під ніком deanothebarber. 24 Канал покаже його та розповість про все докладніше.

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Неймовірне "до і після": барбер змінив зовнішність клієнта, що не стригся десятиліття

Ролик барбера про кардинальне перевтілення клієнта підірвав мережу – глядачі були щиро вражені, наскільки змінився чоловік у перукарському кріслі.

Клієнт deanothebarber у цьому відео – чоловік, який не відвідував перукарню понад десять років. Щонайменше, якщо вірити підпису на самому ролику. За цей час його волосся перетворилося на справжні джунглі.

Але барбер не злякався виклику, акуратно зняв зайвий об'єм та виконав усі інші свої магічні барберські штучки. Далі майстер сформував стильну стрижку, підібравши таку, що ідеально пасувала до обличчя клієнта.

Карколомне переродження, а не просто стрижка – ось що відбулося із цим клієнтом барбера. Не вірите? Ось погляньте у відео самі.

Чоловік не стригся 10 років, і ось що з ним зробили: дивіться відео deanothebarber

І, так, це відео вкотре доводить, як сильно може змінитися людина всього-на-всього після візиту до хорошого майстра.