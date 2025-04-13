У чому проблема? Лупа на бороді лущиться, що не додає краси, а ще може викликати свербіж та подразнення. Лондонський барбер Бен Воулз із досвіду поділився 6 порадами, як цього всього позбутися. Їх перекаже для вас 24 Канал із посиланням на GQ.
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Найкращі поради від барбера, як позбутися лупи на бороді
- Відлущування. Потрібно змінити свій режим догляду за шкірою, хоч це й може вимагати величезних зусиль. Коли мовиться про шкіру під бородою, перед очищенням її треба відлущувати. Лусочки лупи можуть забивати пори та затримувати ще більше бруду. Тож відлущуючи, ви зможете вивести їх на поверхню і змити. Це очистить шкіру від видимого бруду, щоб інші засоби догляду могли усунути глибші проблеми.
- Умивання. Після відлущування та видалення більшості відмерлої шкіри треба це все змити. Це один з найважливіших кроків, якщо ви серйозно налаштовані позбутися лупи на бороді. Отже, забігайте в душ та намилюйте все обличчя і бороду. Бажано для цього обирати спеціальний шампунь для бороди – стандартні будуть занадто жорсткими. Користуватися ним можна щодня або за потреби. Тільки не забудьте, закінчивши миття, витерти бороду насухо чистим рушником.
- Зволоження. Лупа на бороді може бути спричинена надмірно жирною шкірою, але так само може бути симптомом сухості під бородою. Зовні це бути не помітно, бо ж шкіра повністю вкрита волоссям. Хай там як, прибрати цю проблему можна за допомогою зволожуючого крему. Знову ж таки, варто брати створений спеціально для бороди. Нанесіть невелику кількість засобу на волосся в одному напрямку, а потім в іншому. Це дозволить добре зволожити як бороду, так і шкіру.
Лупа на бороді лущиться й може викликати свербіж, але простим доглядом цього можна уникнути / Фото zinkevych@freepik
- Кондиціонер. Тепер, коли ви відлущили, очистили та зволожили шкіру, потрібно подбати про кондиціонер. Він не лише пом'якшить шкіру, але й сприятиме здоровому росту волосся від фолікулів до кінчиків. І особливо це важливо, якщо у вас довга і густа борода. Ви можете наносити кондиціонер в будь-який час, але Бен Воулз радить робити це ввечері, щоб засіб максимально подіяв за ніч. Для чоловіків з короткою бородою додавання кондиціонера до щоденного догляду необов'язкове, але може бути корисним. Обирайте засоби, що містять арганову олію або олію жожоба.
- Щітка. Витратьте хвилину – другу, щоб гарненько розчесати свою щойно випещену бороду. Щітка рівномірно розподілить всі ті хороші продукти та олії, які ви нанесли. Ретельно розчісуйте бороду зверху вниз, що допоможе легко звільнити заплутане волосся, очистити заблоковані ділянки, і це чудовий спосіб ізолювати неслухняні волоски, щоб швидко підстригти їх перед виходом з дому.
- Повторення. Це ключ до успіху, і якщо ви раптом вирішите кинути, то дуже швидко повернетеся до початкового рівня. Очищення та зволоження, можна робити щодня, відлущування ж слід обмежити до 3 разів на тиждень або 1 разу на тиждень, якщо у вас чутлива шкіра. Чищення щіткою робіть не частіше одного – двох разів на день, бо забагато постійного тертя може призвести до посічених кінчиків та випадіння волосся.