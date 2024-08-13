Не стригся 2 роки: дивовижна трансформація підлітка в кріслі барбера

Барбер bdb.cutz вийшов у соціальні мережі, щоб похвалитися своєю роботою. І можна з упевненістю сказати, що шанувальники були в захваті від неї.

Ми всі знаємо, як освіжає відчуття після нової стрижки. Вона може змусити вас відчути себе новою людиною, а в деяких випадках – повністю змінити ваш образ.

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Хлопець не стригся майже 2 роки, але наважився змінити образ

Один підліток розповів, що йому вдавалося уникати стрижки протягом майже 2 років. Але він нарешті наважився та пішов на стрижку. І результати вразили.

Користувач із ніком bdb.cutz – справжня сенсація тіктока. Це 18-річний перукар з Вірджинії у США. Він має майже 50 тисяч підписників і часто використовує свою платформу, щоб показати своїх клієнтів, які потребують зміни зачіски.

– справжня сенсація тіктока. Це 18-річний перукар з Вірджинії у США. Він має майже 50 тисяч підписників і часто використовує свою платформу, щоб показати своїх клієнтів, які потребують зміни зачіски. Нещодавно барбер поділився однією зі своїх робіт із клієнтом, який просив укладку – сушіння волосся до певної форми після миття голови.

Хлопцеві ще зробили ледь помітне підрівнювання з боків, аж раптом він висловив бажання зробити собі новий образ до школи. І коли барбер завершив перетворення, хлопчик змінився до невпізнання.

Як укладка і проста зачіска можуть змінити чоловіка: дивіться відео bdb.cutz

Шанувальники не забарилися висловити свій захват щодо цього перевтілення. Пост швидко зібрав сотні вподобань і коментарів. "Цей перукар – вогонь!", "Він буквально найкращий", – писали люди. І, звісно, додавали безліч добрих смайликів.