Не стригся 2 года: удивительная трансформация подростка в кресле барбера

Барбер bdb.cutz вышел в социальные сети, чтобы похвастаться своей работой. И можно с уверенностью сказать, что поклонники были в восторге от нее.

Мы все знаем, как освежает ощущение после новой стрижки. Она может заставить вас почувствовать себя новым человеком, а в некоторых случаях – полностью изменить ваш образ.

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Парень не стригся почти 2 года, но решился изменить образ

Один подросток рассказал, что ему удавалось избегать стрижки в течение почти 2 лет. Но он наконец-то решился и пошел на стрижку. И результаты поразили.

Пользователь с ником bdb.cutz – настоящая сенсация тиктока. Это 18-летний парикмахер из Вирджинии в США. У него почти 50 тысяч подписчиков и он часто использует свою платформу, чтобы показать своих клиентов, которые нуждаются в изменении прически.

– настоящая сенсация тиктока. Это 18-летний парикмахер из Вирджинии в США. У него почти 50 тысяч подписчиков и он часто использует свою платформу, чтобы показать своих клиентов, которые нуждаются в изменении прически. Недавно барбер поделился одной из своих работ с клиентом, который просил укладку – сушку волос до определенной формы после мытья головы.

Парню еще сделали едва заметное подравнивание по бокам, и вдруг он выразил желание сделать себе новый образ для школы. И когда барбер завершил преобразование, мальчик изменился до неузнаваемости.

Как укладка и простая прическа могут изменить мужчину: смотрите видео bdb.cutz

Поклонники не замедлили выразить свой восторг по поводу этого перевоплощения. Пост быстро собрал сотни лайков и комментариев. "Этот парикмахер – огонь!", "Он буквально самый лучший", – писали люди. И, конечно, добавляли множество добрых смайликов.