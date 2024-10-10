Не міг повірити своїм очам: барбер повністю перевтілив хлопця з сильним облисінням

У 19-річного Гаррі через гормональний дисбаланс із 13 років рідшало волосся. Нині його маківка стала майже лисою.

Але хлопець наважився відвідати професійного барбера, пише Daily Star. І здобув просто неперевершену нову зовнішність.

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Хлопець з облисінням зазнав приголомшливої трансформації

19-річний Гаррі у ніжному віці 13 років помітив порідіння волосся через гормональний дисбаланс, і дійшов до майже повного облисіння маківки. Самооцінка хлопця зазнала удару, що змусило його ховати лисину під кепкою.

Проте все змінилося, коли він звернувся до Роба Вуда з Novo Cabello Hair по нову зачіску. Барбер відомий тим, що змінює життя за допомогою систем волосся, розроблених так, щоб бездоганно поєднуватися з волоссям клієнта та забезпечувати природний вигляд протягом 4 – 6 тижнів.

У відео, яке Роб опублікував у тіктоці, він каже, що "зробить щось дуже просте". Але зробив справжнє диво: Гаррі побачив свій відбиток у дзеркалі та був приголомшений і не міг повірити своїм очам. Він і сміявся, і мало не розплакався.

Складно повірити, але це дійсно можливо – завдяки роботі профі: дивіться відео novocabelohair

Шанувальники у тіктоці також були вражені трансформацією, і в коментарях до відео похвалили Роба за те, що він підвищив впевненість юнака в собі. І, звісно, люди хвалили новий образ Гаррі яскравими епітетами "приголомшливо" та "фантастично".