Відео своєї роботи майстер ro2blends опублікував у тіктоці. З моменту публікації кліп зібрав уже понад мільйон уподобань, пише Daily Star.
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Чоловік зважився на рішучий крок і змінив зачіску
Свіжа стрижка може творити чудеса не тільки з зовнішністю, а й зі самооцінкою, і цей хлопець – не виняток, він вийшов з перукарні з пружиною в ногах. Хоча перед початком роботи майстра кривився і казав" навіть не хочу про це говорити", вказуючи на своє волосся.
У мене є деякі проблеми, які треба приховати,
– заявив клієнт.
І тут барбер із Брайтона Робб Сантос продемонстрував просто епічні чари.
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Глядачі були приголомшені, що проявилося й у коментарях:
- "Це не може бути та сама людина".
- "Це, мабуть, найбільший порятунок в історії".
- "Брате, у мене просто щелепа відвисла, це божевілля".
Варто зауважити, що Робб, який орудує ножицями як чарівними паличками, не просто перукар. Він бере тікток штурмом, регулярно викладаючи відео своїх грандіозних робіт.