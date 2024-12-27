Коли коктейлі треба збовтувати, а коли перемішувати

Змішування і збовтування мають кардинально різний вплив на коктейль. За правильного збовтування проста сума інгредієнтів може перетворитися на напій, який є чимось більшим.

А погано збовтаний напій (або, що ще гірше, той, який збовтують тоді, коли його потрібно перемішувати чи навпаки) може стати повним розчаруванням. Важливі нюанси розкриває про це 24 Канал із посиланням на Foodie.

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Як дізнатися, коли перемішувати, а коли збовтувати коктейль

Існує складний баланс між розведенням і охолодженням, який виникає, коли ви додаєте у напій лід. Спосіб його додавання впливає також на текстуру та смак коктейлю.

Наприклад, збовтаний мартіні може виявитися занадто розбавленим , смак джина може бути порушений, і навіть колір може стати каламутним (бо в напій потрапляють дрібні шматочки льоду).

, смак джина може бути порушений, і навіть колір може стати каламутним (бо в напій потрапляють дрібні шматочки льоду). І навпаки, коктейль, який призначений для збовтування, ніколи не буде таким самим на смак, якщо його перемішати.

На щастя, існують досить чіткі рекомендації, які допомагають зрозуміти, коли потрібно перемішувати, а коли збовтувати. Про них розповіла провідна барменка денверського соціального клубу Poka Lola Лексі Паркер.

Коли збовтувати, а коли перемішувати? / Фото freepik

Якщо ви п'єте, скажімо, міцний коктейль, ви зазвичай не хочете розбавляти його, збовтуючи з льодом. Ви хочете, щоб напій був охолоджений та зберіг всі свої тонкі аромати й в'язкість алкоголю.

За перемішування в коктейль потрапляє найменша кількість води, але при цьому він охолоджується. Альтернативою є використання заморожених спиртних напоїв або подача напою зі спеціальними каменями.

є використання заморожених спиртних напоїв або подача напою зі спеціальними каменями. Утім, перший варіант незручний для домашніх барів, а другий не буде рівномірно охолоджувати напій, тому каміння використовують для таких напоїв, як віскі, які не потрібно конче вживати охолодженими.

Отже, будь-який коктейль, в якому використовують переважно міцні алкогольні напої, є гарним кандидатом для перемішування. Натомість будь-який коктейль, який містить цитрусові, майже завжди збовтують, а не перемішують. Збовтані цитрусові надають напою зовсім іншої текстури та смаку.