Когда коктейли надо взбалтывать, а когда перемешивать

Смешивание и взбалтывание кардинально по-разному влияют на коктейль. При правильном взбалтывании простая сумма ингредиентов может превратиться в напиток, который является чем-то большим.

А плохо взболтанный напиток (или, что еще хуже, тот, который взбалтывают тогда, когда его нужно перемешивать или наоборот) может стать полным разочарованием. Важные нюансы раскрывает об этом 24 Канал со ссылкой на Foodie.

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Как узнать, когда перемешивать, а когда взбалтывать коктейль

Существует сложный баланс между разведением и охлаждением, который возникает, когда вы добавляете в напиток лед. Способ его добавления влияет также на текстуру и вкус коктейля.

Например, взболтанный мартини может оказаться слишком разбавленным , вкус джина может быть нарушен, и даже цвет может стать мутным (потому что в напиток попадают мелкие кусочки льда).

, вкус джина может быть нарушен, и даже цвет может стать мутным (потому что в напиток попадают мелкие кусочки льда). И наоборот, коктейль, который предназначен для взбалтывания, никогда не будет таким же на вкус, если его перемешать.

К счастью, существуют достаточно четкие рекомендации, которые помогают понять, когда нужно перемешивать, а когда взбалтывать. О них рассказала ведущая барменша денверского социального клуба Poka Lola Лекси Паркер.

Когда взбалтывать, а когда перемешивать? / Фото freepik

Если вы пьете, скажем, крепкий коктейль, вы обычно не хотите разбавлять его, взбалтывая со льдом. Вы хотите, чтобы напиток был охлаждён и сохранил все свои тонкие ароматы и вязкость алкоголя.

При перемешивании в коктейль попадает наименьшее количество воды, но при этом он охлаждается. Альтернативой является использование замороженных спиртных напитков или подача напитка со специальными камнями.

является использование замороженных спиртных напитков или подача напитка со специальными камнями. Впрочем, первый вариант неудобен для домашних баров, а второй не будет равномерно охлаждать напиток, поэтому камни используют для таких напитков, как виски, которые не нужно обязательно употреблять охлажденными.

Итак, любой коктейль, в котором используют преимущественно крепкие алкогольные напитки, является хорошим кандидатом для перемешивания. А вот любой коктейль, который содержит цитрусовые, почти всегда взбалтывают, а не перемешивают. Взболтанные цитрусовые придают напитку совсем другую текстуру и вкус.