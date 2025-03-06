Чи пропускати сніданок після важкої вечері: плюси й мінуси

Сніданок вважають найважливішим прийомом їжі, але ось цікаве питання: чи варто пропускати його після багатої вечері? Це коли ми щільно поїли ввечері й просто не можемо змусити себе їсти зранку через відчуття ситості.

Що ж робити, змусити себе чи пропустити цей прийом їжі? 24 Канал переказує цікаві міркування індійських експертів завдяки GQ.

Також цікаво Правда про арахісове масло: чи дійсно воно настільки корисне, як ви думаєте

Які плюси, якщо пропустити сніданок після важкої вечері

Про калорії. Якщо ви спожили дуже багато калорій ввечері, пропуск сніданку може допомогти збалансувати день. Коли ми споживаємо дуже калорійну вечерю, наш організм може не відчувати голоду, бо вже має достатню кількість енергії. І в цьому випадку можна обійтися без сніданку, але регулярна відмова від нього може збільшити ризики хронічних проблем, таких як порушення обміну речовин, ожиріння, діабет і гіпертонія. Тобто людина може час від часу пропускати сніданок, щоб контролювати калорії, але не за звичку.

Якщо ви спожили дуже багато калорій ввечері, пропуск сніданку може допомогти збалансувати день. Коли ми споживаємо дуже калорійну вечерю, наш організм може не відчувати голоду, бо вже має достатню кількість енергії. І в цьому випадку можна обійтися без сніданку, але регулярна відмова від нього може збільшити ризики хронічних проблем, таких як порушення обміну речовин, ожиріння, діабет і гіпертонія. Тобто людина може час від часу пропускати сніданок, щоб контролювати калорії, але не за звичку. Про травлення. Після рясної вечері наша травна система напружено попрацювала, тож голодування після такого може дати їй відпочити. Після важкої вечері зранку ви можете почуватися млявими, з відчуттям ситості та важкості, тож дати травленню трохи відпочити й дозволити природному процесу детоксикації відбутися – непогана ідея. Щонайменше, до обіду.

Після рясної вечері наша травна система напружено попрацювала, тож голодування після такого може дати їй відпочити. Після важкої вечері зранку ви можете почуватися млявими, з відчуттям ситості та важкості, тож дати травленню трохи відпочити й дозволити природному процесу детоксикації відбутися – непогана ідея. Щонайменше, до обіду. Про піст. Пропуск сніданку після важкої вечері подовжує період нічного посту, що відповідає принципам інтервального голодування для поліпшення травлення і метаболічної гнучкості. Якщо ви не голодні вранці, продовження нічного посту дозволяє вашому організму використовувати накопичену енергію замість того, щоб витрачати непотрібні калорії.

Пропуск сніданку після важкої вечері подовжує період нічного посту, що відповідає принципам інтервального голодування для поліпшення травлення і метаболічної гнучкості. Якщо ви не голодні вранці, продовження нічного посту дозволяє вашому організму використовувати накопичену енергію замість того, щоб витрачати непотрібні калорії. Про голод. Якщо ви не відчуваєте голоду після багатої вечері, змушувати себе снідати може бути контрпродуктивно. Важливо прислухатися до сигналів свого організму щодо голоду. Тобто пропустити сніданок після важкої вечері – це нормально, якщо ви дотримуєтеся збалансованого харчування протягом дня. Головне – прислухатися до свого організму. Можна ж і не повністю відмовлятися від сніданку, а вибрати більш легкий, як-от фрукти або протеїновий коктейль. Це допоможе підтримати рівень енергії та запобігти надмірному голоду пізніше.

Пропускати сніданки чи ні після важкої вечері – питання не з такою очевидною відповіддю, як може здатися / Фото freepik

А які є мінуси пропуску сніданку після багатої вечері

Про метаболізм. Регулярний пропуск сніданку може негативно впливати на метаболізм і підвищити ризик виникнення певних проблем зі здоров'ям. Щонайменше ви відчуєте брак енергії, що не є ідеальним варіантом, якщо у вас щільний графік. А якщо пропуск стає звичкою, то з часом навіть може призвести до уповільнення метаболізму.

Регулярний пропуск сніданку може негативно впливати на метаболізм і підвищити ризик виникнення певних проблем зі здоров'ям. Щонайменше ви відчуєте брак енергії, що не є ідеальним варіантом, якщо у вас щільний графік. А якщо пропуск стає звичкою, то з часом навіть може призвести до уповільнення метаболізму. І знову про голод. Відмова від сніданку може призвести до посилення почуття голоду впродовж дня, що своєю чергою може спричинити переїдання або вибір нездорової їжі. Тому бажано споживати регулярну, збалансовану їжу, а не пропускати прийоми їжі чи з'їдати занадто багато за раз.

Пропуск сніданку дасть час вашій травній системі перезавантажитися після важкої вечері. Але замість того, щоб пропускати ранковий прийом їжі, більш здоровою звичкою буде пропустити обід. Ну, або їсти легкі вечері,

– підсумував доктор Субхаш Маркханде.

Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для медичних висновків. Публікації на сайті засновані на наукових дослідженнях, але якщо Вам потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов’язково зверніться до фахівця.