Пропускать ли завтрак после тяжелого ужина: плюсы и минусы

Завтрак считают самым важным приемом пищи, но вот интересный вопрос: стоит ли пропускать его после обильного ужина? Это когда мы плотно поели вечером и просто не можем заставить себя есть утром из-за ощущения сытости.

Что же делать, заставить себя или пропустить этот прием пищи? 24 Канал пересказывает интересные рассуждения индийских экспертов благодаря GQ.

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Какие плюсы, если пропустить завтрак после тяжелого ужина

О калориях. Если вы потребили очень много калорий вечером, пропуск завтрака может помочь сбалансировать день. Когда мы потребляем очень калорийный ужин, наш организм может не чувствовать голода, потому что уже получил достаточное количество энергии. И в этом случае можно обойтись без завтрака, но регулярный отказ от него может увеличить риски хронических проблем, таких как нарушение обмена веществ, ожирение, диабет и гипертония. То есть человек может время от времени пропускать завтрак, чтобы контролировать калории, но не по привычке.

Если вы потребили очень много калорий вечером, пропуск завтрака может помочь сбалансировать день. Когда мы потребляем очень калорийный ужин, наш организм может не чувствовать голода, потому что уже получил достаточное количество энергии. И в этом случае можно обойтись без завтрака, но регулярный отказ от него может увеличить риски хронических проблем, таких как нарушение обмена веществ, ожирение, диабет и гипертония. То есть человек может время от времени пропускать завтрак, чтобы контролировать калории, но не по привычке. О пищеварении. После обильного ужина наша пищеварительная система напряженно поработала, поэтому голодание после такого может дать ей отдохнуть. После тяжелого ужина утром вы можете чувствовать себя вялыми, с ощущением сытости и тяжести, поэтому дать пищеварению немного отдохнуть и позволить естественному процессу детоксикации произойти – неплохая идея. По меньшей мере, до обеда.

После обильного ужина наша пищеварительная система напряженно поработала, поэтому голодание после такого может дать ей отдохнуть. После тяжелого ужина утром вы можете чувствовать себя вялыми, с ощущением сытости и тяжести, поэтому дать пищеварению немного отдохнуть и позволить естественному процессу детоксикации произойти – неплохая идея. По меньшей мере, до обеда. О посте. Пропуск завтрака после тяжелого ужина продлевает период ночного поста, что соответствует принципам интервального голодания для улучшения пищеварения и метаболической гибкости. Если вы не голодны утром, продление ночного поста позволяет вашему организму использовать накопленную энергию вместо того, чтобы тратить ненужные калории.

Пропуск завтрака после тяжелого ужина продлевает период ночного поста, что соответствует принципам интервального голодания для улучшения пищеварения и метаболической гибкости. Если вы не голодны утром, продление ночного поста позволяет вашему организму использовать накопленную энергию вместо того, чтобы тратить ненужные калории. О голоде. Если вы не чувствуете голода после обильного ужина, заставлять себя завтракать может быть контрпродуктивно. Важно прислушиваться к сигналам своего организма относительно голода. То есть пропустить завтрак после тяжелого ужина – это нормально, если вы придерживаетесь сбалансированного питания в течение дня. Главное – прислушиваться к своему организму. Можно же и не полностью отказываться от завтрака, а выбрать более легкий, например фрукты или протеиновый коктейль. Это поможет поддержать уровень энергии и предотвратить чрезмерный голод позже.

Пропускать завтраки или нет после тяжелого ужина – вопрос не с таким очевидным ответом, как может показаться / Фото freepik

А какие есть минусы пропуска завтрака после обильного ужина

О метаболизме. Регулярный пропуск завтрака может негативно влиять на метаболизм и повысить риск возникновения определенных проблем со здоровьем. Как минимум вы почувствуете нехватку энергии, что не является идеальным вариантом, если у вас плотный график. А если пропуск становится привычкой, то со временем даже может привести к замедлению метаболизма.

Регулярный пропуск завтрака может негативно влиять на метаболизм и повысить риск возникновения определенных проблем со здоровьем. Как минимум вы почувствуете нехватку энергии, что не является идеальным вариантом, если у вас плотный график. А если пропуск становится привычкой, то со временем даже может привести к замедлению метаболизма. И снова о голоде. Отказ от завтрака может привести к усилению чувства голода в течение дня, что в свою очередь может привести к перееданию или выбору нездоровой пищи. Поэтому желательно потреблять регулярную, сбалансированную пищу, а не пропускать приемы пищи или съедать слишком много за раз.

Пропуск завтрака даст время вашей пищеварительной системе перезагрузиться после тяжелого ужина. Но вместо того, чтобы пропускать утренний прием пищи, более здоровой привычкой будет пропустить обед. Ну, или есть легкие ужины,

– подытожил доктор Субхаш Маркханде.

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