Сніданок для тих, хто хоче швидко наростити м'язову масу: ось простий рецепт

Дієтолог розповів про простий білковий сніданок для підживлення м'язів. Заради нього варто пересилити лінь і схопитися за сковорідку вранці, адже цей рецепт ідеально підходить для високоенергетичних тренувань.

Маріо Ортіс каже, що його рецепт навіть додасть нового виміру першому прийому їжі. Який, до слова, має вирішальне значення для початку дня з енергією, особливо якщо ви плануєте інтенсивне тренування.

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Сніданок, який потрібно обов'язково спробувати

Це омлет з авокадо та сиром, дуже проста страва, низькокалорійна і ситна, яку можна приготувати всього за кілька хвилин. Основні інгредієнти рецепта є чудовими союзниками для здоров'я завдяки своїй високій поживній щільності.

Яйця є, мабуть, найкращим і найповнішим джерелом натурального білка, багатим на вітаміни й мінерали, джерелом омега-3 і хорошого холестерину, необхідного для стероїдних і статевих гормонів, що беруть участь у рості м'язів.

Авокадо – продукт, багатий на клітковину, яка покращує здоров'я кишечника, діє як пребіотик, а вміст поліненасичених жирних кислот, який навіть вищий, ніж в оливковій олії, надає йому чудових протизапальних властивостей. Основним жиром там є олеїнова кислота, що добре впливає на серцево-судинну систему.

Цей сніданок ідеальний для початку дня і підготовки до тренувань: дивіться відео marioortiznutricion

Але це ще не все. Авокадо також дуже багате на мікроелементи, такі як магній, калій і кальцій – всі мінерали, які сприяють кращому здоров'ю м'язів і кісток, а також має високий вміст лютеїну, пігменту з сімейства каротиноїдів з протизапальними й антиоксидантними властивостями, ефективного проти погіршення когнітивних функцій.

І на завершення – трохи сиру моцарела.

Отже, інгредієнти:

2 яйця.

Половина авокадо.

Сир моцарела.

Дрібка солі.

Приготування:

Змішайте яйця з нарізаним кубиками авокадо та дрібкою солі.

Вилийте на сковорідку і зробіть яєчну суміш, але не дайте їй приготуватися.

Додайте моцарелу і закрийте омлет (він не повинен бути пересмаженим).

Отже, як бачите, це смачний і поживний варіант сніданку, який обов'язково допоможе вам покрити необхідні потреби, щоб ранкове тренування не було надто складним. З омлетом з авокадо та сиром від Маріо Ортіса та, наприклад, доброю кавою, ви здобудете енергію та працездатність, а м'язи будуть добре підживленими.