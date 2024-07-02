Чоловіка, який дивився матч збірної Англії, приголомшила партнерка: що вона сказала

Жінка цілковито спантеличила свою другу половинку, коли вони разом дивилися матч збірної Англії. Англійці тоді здобули перемогу над словаками 2:1 і вийшли до чвертьфіналу Євро-2024.

Але англійські вболівальники поки що не в захваті від гри своєї команди – на груповому етапі ті забили лише 2 м'ячі в 3 матчах. Що ж, нарікання на свою команду під час перегляду матчу по телевізору є невіддільною частиною гри.

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Те, що сказала жінка під час футболу, приголомшило її хлопця

У своєму відео в тіктоці жінка розповіла, що підказувала своєму хлопцеві під час матчу Англії з Данією, і вирішила повторити це через кілька днів, коли вони дивилися матч зі Словаччиною. Вона хотіла подивитися, як той відреагує на її раптову футбольну мудрість.

Коли вони були прикуті до екрана, жінка зронила випадковий коментар: "Я не знаю, чому Стоунз не виходить на поле, адже це змусило б Деклана Райса йти вперед".

Реакція була безцінною: чоловік витріщився на неї так, ніби вона за одну ніч перетворилася на Гарета Саутгейта, а потім вимовив приголомшене: "Так..."

Жінка приголомшила свого хлопця футбольною мудрістю: дивіться відео з тіктока

Серед інших реплік, які кидала жінка, були такі: "Я не розумію, чому Кейн відступає так далеко назад", "Тут потрібен лівий захисник з лівою ногою, тому що Тріпп'є від природи не шульга".

Її хлопець був вражений, запитуючи, звідки вона має такі знання, але коли вона сказала, що "просто слухала", то був змушений визнати, що вона влучила в ціль зі своєю мудрістю.

Потім вона підкинула ще один тактичний самородок: "Ось що я тобі скажу, у другому таймі їм потрібно поставити Фодена на 10 позицію. Він мені там подобається".

Відео в тіктоці викликало сміх у користувачів мережі.

Один прокоментував: "Шейн виглядав гордим і розгубленим водночас".

А інший підтримав чоловіка: "Я думаю, він щойно закохався в тебе знову".

Але один глядач вказав на важливий нюанс: "І тут ви усвідомлюєте, що це означає – що Англія провела обидві гри з абсолютно однаковими проблемами".