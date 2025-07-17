Обережно, стосунки під загрозою: ось що робитиме з вами ретроградний Меркурій у 2025

Ретроградний Меркурій у Леві – основний період саме цього астрономічного явища ми спостерігатимемо від 18 липня по 11 серпня. Але і воно спостерігатиме за нами – ба більше, впливатиме на нас. Щонайменше, у цьому переконані астрологи.

І часто вони пов'язують ретроградний Меркурій з багатьма негараздами, що трапляються у нашому житті. Як це явище може впливати на стосунки між людьми, зокрема романтичні, розповість 24 Канал із посиланням на yoga journal.

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Як ретроградний Меркурій впливає на ваші стосунки у 2025 році?

З погляду астрономії, ретроградний Меркурій – це коли ця планета нібито рухається небом назад відносно зірок, якщо дивитися з Землі. Це оптична ілюзія, яка виникає через різницю між орбітальними швидкостями Землі й Меркурія навколо Сонця.

Явище це трапляється порівняно часто, 3 – 4 рази на рік, і триває приблизно 3 тижні. І астрологи вважають, що воно має найчастіше несподіваний та небажаний вплив на наще життя, особливо у ситуаціях, пов'язаних із минулим. Тобто, мовляв, ретроградний рух Меркурія змушує обертатися назад і вас.

А отже – переглядати свої дії та думки, переоцінювати, навіть змінювати фокуси та підходи. Це і про стосунки також, і найбільша небезпека тут у тім, що ретроградний Меркурій може породжувати плутанину в ситуаціях і думках. Це не обов'язково про погане, іноді навпаки, він приносить ясність у ваші почуття, але іноді робить вас заручником власного минулого.

Ретроградний Меркурій впливає на кожну людину по-своєму, залежно натального гороскопа. Але є універсальні нюанси та поради від астрологів, головна з яких така: не поспішайте, а добре обміркуйте, чи ваша поточна ситуація у стосунках є повторюваною, а чи спонтанною.

Ретроградний Меркурій пов'язують з негараздами нашого життя, але він також дає і певні шанси / Колаж 24 Каналу фото freepik

Проблема в тім, що ретроградний Меркурій може спричинити ситуації, які ставлять під сумнів те, що ви розповідали собі раніше. І тут слід розуміти, що це абсолютно нормально, коли з життєвим досвідом приходять помилки, що трохи псують лінзу, через яку ви дивитеся на світ.

Зосередьтеся у такі періоди нестабільності на ваших головних стосунках у житті – стосунках із самим собою. Тільки ви можете приймати рішення. Тільки ви знаєте, чого ви хочете. Побудьте трохи самі своєю другою половинкою.

Ретроградний Меркурій може чинити негативний вплив на інтимну царину стосунків – швидше за все, мовитиметься про емоційне уникнення, невиражені приховані проблеми, непорозуміння або відсутність комунікації. Також будьте готові до несподіванок у спілкуванні з друзями, родиною, колегами тощо.

Якою б не була проблема – відкрито зустріньте її. Інакше кажучи, ретроградний Меркурій – це не тільки про халепи, а й про шанси на те, щоб знайти баланс, щоб примиритися з тим, де ви насправді зараз є. Тільки не потрібно форсувати рішення – дозвольте собі бути виваженим та усвідомленим.