Осторожно, отношения под угрозой: вот что будет делать с вами ретроградный Меркурий в 2025

Ретроградный Меркурий во Льве – основной период именно этого астрономического явления мы будем наблюдать с 18 июля по 11 августа. Но и оно будет наблюдать за нами – более того, будет влиять на нас. По меньшей мере, в этом убеждены астрологи.

И часто они связывают ретроградный Меркурий со многими неудачами, которые случаются в нашей жизни. Как это явление может влиять на отношения между людьми, в частности романтические, расскажет 24 Канал со ссылкой на yoga journal.

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Как ретроградный Меркурий влияет на ваши отношения в 2025 году?

С точки зрения астрономии, ретроградный Меркурий – это когда эта планета словно движется по небу назад относительно звезд, если смотреть с Земли. Это оптическая иллюзия, которая возникает из-за разницы между орбитальными скоростями Земли и Меркурия вокруг Солнца.

Явление это случается сравнительно часто, 3 – 4 раза в год, и длится примерно 3 недели. И астрологи считают, что оно имеет чаще всего неожиданное и нежелательное влияние на нашу жизнь, особенно в ситуациях, связанных с прошлым. То есть, мол, ретроградное движение Меркурия заставляет поворачиваться назад и вас.

А значит – пересматривать свои действия и мысли, переоценивать, даже менять фокусы и подходы. Это и об отношениях также, и самая большая опасность здесь в том, что ретроградный Меркурий может порождать путаницу в ситуациях и мыслях. Это не обязательно о плохом, иногда наоборот, он приносит ясность в ваши чувства, но иногда делает вас заложником собственного прошлого.

Ретроградный Меркурий влияет на каждого человека по-своему, в зависимости натального гороскопа. Но есть универсальные нюансы и советы от астрологов, главный из которых таков: не спешите, а хорошо обдумайте, является ли ваша текущая ситуация в отношениях повторяющейся, или же спонтанной.

Ретроградный Меркурий связывают с проблемами нашей жизни, но он также дает и определенные шансы / Коллаж 24 Канала фото freepik

Проблема в том, что ретроградный Меркурий может вызвать ситуации, которые ставят под сомнение то, что вы рассказывали себе раньше. И здесь следует понимать, что это абсолютно нормально, когда с жизненным опытом приходят ошибки, что немного портят линзу, через которую вы смотрите на мир.

Сосредоточьтесь в такие периоды нестабильности на ваших главных отношениях в жизни – отношениях с самим собой. Только вы можете принимать решения. Только вы знаете, чего вы хотите. Побудьте немного сами своей второй половинкой.

Ретроградный Меркурий может оказывать негативное влияние на интимную сферу отношений – скорее всего, будет идти речь об эмоциональном избегании, невыраженных скрытых проблемах, недоразумениях или отсутствии коммуникации. Также будьте готовы к неожиданностям в общении с друзьями, семьей, коллегами и тому подобному.

Какой бы ни была проблема – открыто встретьте ее. Иначе говоря, ретроградный Меркурий – это не только о проблемах, но и о шансах на то, чтобы найти баланс, чтобы примириться с тем, где вы на самом деле сейчас находитесь. Только не нужно форсировать решение – позвольте себе быть взвешенным и осознанным.