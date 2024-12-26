6 годинників зі зміями, щоб зустріти китайський Новий рік якраз вчасно

Китайський Новий рік вже має свою традицію у високому годинниковому мистецтві. І бренди прагнуть завоювати прихильність клієнтів, випускаючи обмежені серії моделей, які обігрують, звісно ж, тварину, яка відповідає тому чи іншому року.

У 2025 ми побачимо повсюди змій, адже це рік Зеленої Дерев'яної Змії. Що вигадали годинникарі з цього приводу – пише 24 Канал із посиланням на GQ.

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Найкращі зміїні годинники для зустрічі з новим 2025 роком

Змії – це істоти, що несуть знання та оновлення у китайській культурі. Китайський рік розпочнеться лише 29 січня, але про годинник ми можемо подбати вже зараз.

Golden Red Bamboo від Swatch. Це одна з 2 моделей змій, які представив Swatch. Годинник виготовлений зі сталі й дуже тонкий (5,8 міліметра), саме тому він є частиною колекції Skin Irony. Він поєднує золото і помаранч, а ремінець форми змії й бамбука, який незламно гнеться. Розмір, 38 міліметрів, механізм кварцовий, ціна 195 євро.

Це одна з 2 моделей змій, які представив Swatch. Годинник виготовлений зі сталі й дуже тонкий (5,8 міліметра), саме тому він є частиною колекції Skin Irony. Він поєднує золото і помаранч, а ремінець форми змії й бамбука, який незламно гнеться. Розмір, 38 міліметрів, механізм кварцовий, ціна 195 євро. Classique 7145, від Breguet. Це модель з рожевого золота, в якій Breguet вирішив продемонструвати 2 техніки: гільйоше і гравіювання на золоті, мистецтво барельєфа, в якому змія зображена у вигляді скульптури. Лише 8 людей матимуть цей нумерований витвір. Розмір 40 міліметрів, механізм автоматичний, з запасом ходу 45 годин, ціна: 81 500 євро.

Ось найкращі годинники для святкування китайського Нового року / Дивіться фото виробників