6 годинників зі зміями, щоб зустріти китайський Новий рік якраз вчасно
26 грудня 2024, 06:57Читать новость на русском
Китайський Новий рік вже має свою традицію у високому годинниковому мистецтві. І бренди прагнуть завоювати прихильність клієнтів, випускаючи обмежені серії моделей, які обігрують, звісно ж, тварину, яка відповідає тому чи іншому року.
У 2025 ми побачимо повсюди змій, адже це рік Зеленої Дерев'яної Змії. Що вигадали годинникарі з цього приводу – пише 24 Канал із посиланням на GQ.
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Найкращі зміїні годинники для зустрічі з новим 2025 роком
Змії – це істоти, що несуть знання та оновлення у китайській культурі. Китайський рік розпочнеться лише 29 січня, але про годинник ми можемо подбати вже зараз.
- Golden Red Bamboo від Swatch. Це одна з 2 моделей змій, які представив Swatch. Годинник виготовлений зі сталі й дуже тонкий (5,8 міліметра), саме тому він є частиною колекції Skin Irony. Він поєднує золото і помаранч, а ремінець форми змії й бамбука, який незламно гнеться. Розмір, 38 міліметрів, механізм кварцовий, ціна 195 євро.
- Classique 7145, від Breguet. Це модель з рожевого золота, в якій Breguet вирішив продемонструвати 2 техніки: гільйоше і гравіювання на золоті, мистецтво барельєфа, в якому змія зображена у вигляді скульптури. Лише 8 людей матимуть цей нумерований витвір. Розмір 40 міліметрів, механізм автоматичний, з запасом ходу 45 годин, ціна: 81 500 євро.
Ось найкращі годинники для святкування китайського Нового року / Дивіться фото виробників
- Oris ProPilot X Рік Змії. Ця титанова версія ProPilot X Calibre 115 має великі розміри. Зображення змії там витончене: вилоподібний язик виконує роль стрілки індикатора запасу ходу, який є особливо щедрим (10 днів). Циферблат годинника, обмежений 88 пронумерованими екземплярами, має скелетонізовану форму. Розмір 44 міліметри, механізм механічний, ціна: 8200 євро.
- Традиційний китайський календар Villeret 2025 від Blancpain. Щороку Blancpain бере цю модель і адаптує її під будь-яку тварину. Можливо, він менш зручний для носіння – через розмір (трохи понад 45 міліметрів) та китайські ієрогліфи. Модель 2025 поєднує в собі корпус з червоного золота з зеленим циферблатом з емалі Grand Feu, а також змію, що визирає з вікна о 12 годині. Механізм автоматичний, 7 днів запасу ходу, ціна 85 150 євро
- Reverso Tribute Enamel 'Snake', від Jaeger-LeCoultre. Ще один бренд, який копіює спеціальне видання, випущене минулого року. На елегантному годиннику Tribute Enamel Reverso з подвійним циферблатом можна побачити або час, або змію, оточену золотистими хмарами та виліплену на чорному тлі, емальованому в техніці grand feu. Розмір: 45,5 на 27,4 міліметра, механізм механічний, ціна наразі невідома.
- Portofino Automatic Moon Phase 37 Year of the Snake від IWC. Посилання на змію в цій моделі з нержавіючої сталі з бордовим циферблатом також можна знайти на задній панелі у вигляді позолоченої ваги, що коливається. Лімітована серія з 500 екземплярів, носиться на зап'ясті з чорним ремінцем з телячої шкіри або бордовим шкіряним. Розмір 37.1 міліметра, механізм автоматичний, 120 годин запасу ходу, ціна 9 900 євро.