6 часов со змеями, чтобы встретить китайский Новый год как раз вовремя

Китайский Новый год уже имеет свою традицию в высоком часовом искусстве. И бренды стремятся завоевать расположение клиентов, выпуская ограниченные серии моделей, которые обыгрывают, конечно же, животное, соответствующее тому или иному году.

В 2025 мы увидим повсюду змей, ведь это год Зеленой Деревянной Змеи. Что придумали часовщики по этому поводу – пишет 24 Канал со ссылкой на GQ.

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Лучшие змеиные часы для встречи с новым 2025 годом

Змеи – это существа, несущие знания и обновления в китайской культуре. Китайский год начнется только 29 января, но о часах мы можем позаботиться уже сейчас.

Golden Red Bamboo от Swatch. Это одна из 2 моделей змей, которые представил Swatch. Часы изготовлены из стали и очень тонкие (5,8 миллиметра), именно поэтому они являются частью коллекции Skin Irony. Они сочетают золото и оранжевый, а ремешок формы змеи и бамбука, который несокрушимо гнется. Размер, 38 миллиметров, механизм кварцевый, цена 195 евро.

Это одна из 2 моделей змей, которые представил Swatch. Часы изготовлены из стали и очень тонкие (5,8 миллиметра), именно поэтому они являются частью коллекции Skin Irony. Они сочетают золото и оранжевый, а ремешок формы змеи и бамбука, который несокрушимо гнется. Размер, 38 миллиметров, механизм кварцевый, цена 195 евро. Classique 7145, от Breguet. Это модель из розового золота, в которой Breguet решил продемонстрировать 2 техники: гильоше и гравировку на золоте, искусство барельефа, в котором змея изображена в виде скульптуры. Всего 8 человек будут иметь это нумерованное произведение. Размер 40 миллиметров, механизм автоматический, с запасом хода 45 часов, цена: 81 500 евро.

Вот лучшие часы для празднования китайского Нового года / Смотрите фото производителей