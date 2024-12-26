6 часов со змеями, чтобы встретить китайский Новый год как раз вовремя
26 декабря 2024, 06:57Читати новину українською
Китайский Новый год уже имеет свою традицию в высоком часовом искусстве. И бренды стремятся завоевать расположение клиентов, выпуская ограниченные серии моделей, которые обыгрывают, конечно же, животное, соответствующее тому или иному году.
В 2025 мы увидим повсюду змей, ведь это год Зеленой Деревянной Змеи. Что придумали часовщики по этому поводу – пишет 24 Канал со ссылкой на GQ.
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Лучшие змеиные часы для встречи с новым 2025 годом
Змеи – это существа, несущие знания и обновления в китайской культуре. Китайский год начнется только 29 января, но о часах мы можем позаботиться уже сейчас.
- Golden Red Bamboo от Swatch. Это одна из 2 моделей змей, которые представил Swatch. Часы изготовлены из стали и очень тонкие (5,8 миллиметра), именно поэтому они являются частью коллекции Skin Irony. Они сочетают золото и оранжевый, а ремешок формы змеи и бамбука, который несокрушимо гнется. Размер, 38 миллиметров, механизм кварцевый, цена 195 евро.
- Classique 7145, от Breguet. Это модель из розового золота, в которой Breguet решил продемонстрировать 2 техники: гильоше и гравировку на золоте, искусство барельефа, в котором змея изображена в виде скульптуры. Всего 8 человек будут иметь это нумерованное произведение. Размер 40 миллиметров, механизм автоматический, с запасом хода 45 часов, цена: 81 500 евро.
Вот лучшие часы для празднования китайского Нового года / Смотрите фото производителей
- Oris ProPilot X Год Змеи. Эта титановая версия ProPilot X Calibre 115 имеет большие размеры. Изображение змеи там изящное: вилообразный язык выполняет роль стрелки индикатора запаса хода, который является особенно щедрым (10 дней). Циферблат часов, ограничен 88 пронумерованными экземплярами, имеет скелетонизированную форму. Размер 44 миллиметра, механизм механический, цена: 8200 евро.
- Традиционный китайский календарь Villeret 2025 от Blancpain. Каждый год Blancpain берет эту модель и адаптирует ее под любое животное. Возможно, он менее удобен для ношения – из-за размера (чуть более 45 миллиметров) и китайских иероглифов. Модель 2025 сочетает в себе корпус из красного золота с зеленым циферблатом из эмали Grand Feu, а также змею, выглядывающую из окна в 12 часов. Механизм автоматический, 7 дней запаса хода, цена 85 150 евро
- Reverso Tribute Enamel 'Snake', от Jaeger-LeCoultre. Еще один бренд, который копирует специальное издание, выпущенное в прошлом году. На элегантных часах Tribute Enamel Reverso с двойным циферблатом можно увидеть или время, или змею, окруженную золотистыми облаками и вылепленную на черном фоне, эмалированном в технике grand feu. Размер: 45,5 на 27,4 миллиметра, механизм механический, цена пока неизвестна.
- Portofino Automatic Moon Phase 37 Year of the Snake от IWC. Ссылка на змею в этой модели из нержавеющей стали с бордовым циферблатом также можно найти на задней панели в виде позолоченных весов, колеблющихся. Лимитированная серия из 500 экземпляров, носится на запястье с черным ремешком из телячьей кожи или бордовым кожаным. Размер 37.1 миллиметра, механизм автоматический, 120 часов запаса хода, цена 9 900 евро.