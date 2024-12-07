Ці 4 лімітовані парфуми для чоловіків – унікальні, та тільки для Різдва

У календарі любителів особливих ароматів 3 дати позначені червоним кольором: День святого Валентина, День батька та Різдво. Саме до цих днів і бренди люблять випускати лімітовані серії парфумів.

Це версії найбільш символічних ольфакторних композицій, і абсолютно унікальних – бо вони мають ексклюзивний дизайн, обмежене виробництво та доступні лише протягом короткого проміжку часу. І ось які з них рекомендує чоловічий портал GQ, як зауважив 24 Канал.

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Ось 4 особливі чоловічі парфуми для ароматичної насолоди на Різдво

Якщо ви хочете додати будь-який з цих 4 лімітованих парфумів до свого нюхового арсеналу або приватної колекції – покваптеся. Зараз або ніколи.

Carolina Herrera, туалетна вода Bad Boy, колекційне видання Sparkling Ice. Найспокусливіший промінь блискавки в елегантному костюмі біло-золотих тонів, прикрашеному ідилічним зимовим пейзажем. Усередині флакону – складний, сміливий і таємничий аромат, що переосмислює міф про бунтаря, надаючи нового звучання фужерним нотам. Аромат розробляли 3 роки, і він став бестселером у всьому світі. Композиція одночасно класична і сучасна, поєднує ноти димчастої шавлії й трав'янистий відтінок конопель з теплою розкішшю шкіри.

Найспокусливіший промінь блискавки в елегантному костюмі біло-золотих тонів, прикрашеному ідилічним зимовим пейзажем. Усередині флакону – складний, сміливий і таємничий аромат, що переосмислює міф про бунтаря, надаючи нового звучання фужерним нотам. Аромат розробляли 3 роки, і він став бестселером у всьому світі. Композиція одночасно класична і сучасна, поєднує ноти димчастої шавлії й трав'янистий відтінок конопель з теплою розкішшю шкіри. Jean Paul Gaultier, туалетна вода Le Male Collector Edition. Жан Поль Готьє надихнувся мистецтвом, зокрема картиною Перуджино "Святий Себастьян", щоб розробити різдвяне колекційне видання одного з наріжних каменів сучасної чоловічої парфумерії, створеного на основі 3 ключових нот: лаванди, ванілі та м'яти. Звісно, він порушив правила та переосмислив коди – одягнув святого в шотландський кілт і матроську сорочку, а футляр перетворив на раму картини.

Лімітовані парфуми для чоловіків, ідеальні до Різдва / Фото виробників