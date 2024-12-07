Эти 4 лимитированные духи для мужчин – уникальны, и только для Рождества
В календаре любителей особенных ароматов 3 даты обозначены красным цветом: День святого Валентина, День отца и Рождество. Именно к этим дням и бренды любят выпускать лимитированные серии парфюмов.
Это версии наиболее символических ольфакторных композиций, и абсолютно уникальных – потому что у них эксклюзивный дизайн, ограниченное производство и они доступны только в течение короткого промежутка времени. И вот какие из них рекомендует мужской портал GQ, как заметил 24 Канал.
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Вот 4 особые мужские духи для ароматического наслаждения на Рождество
Если вы хотите добавить любой из этих 4 лимитированных парфюмов в свой обонятельный арсенал или частную коллекцию – поторопитесь. Сейчас или никогда.
- Carolina Herrera, туалетная вода Bad Boy, коллекционное издание Sparkling Ice. Соблазнительнейший луч молнии в элегантном костюме бело-золотых тонов, украшенном идиллическим зимним пейзажем. Внутри флакона – сложный, смелый и таинственный аромат, переосмысливающий миф о бунтаре, придавая новое звучание фужерным нотам. Аромат разрабатывали 3 года, и он стал бестселлером во всем мире. Композиция одновременно классическая и современная, сочетает ноты дымчатого шалфея и травянистый оттенок конопли с теплой роскошью кожи.
- Jean Paul Gaultier, туалетная вода Le Male Collector Edition. Жан Поль Готье вдохновился искусством, в частности картиной Перуджино "Святой Себастьян", чтобы разработать рождественское коллекционное издание одного из краеугольных камней современной мужской парфюмерии, созданного на основе 3 ключевых нот: лаванды, ванили и мяты. Естественно, он нарушил правила и переосмыслил коды – одел святого в шотландский килт и матросскую рубашку, а футляр превратил в раму картины.
Лимитированные духи для мужчин, идеальные к Рождеству / Фото производителей
- Chanel, парфюмированная вода Bleu, лимитированная серия. С момента своего запуска в 2010 этот древесный аромат стал символом свободы новой мужественности. Чтобы стильно отпраздновать эти особенные дни, Chanel одел коробочку Bleu в элегантный золотой тон и украсил ее снежинками, которые превращают аромат в ольфакторную рождественскую сказку. Но, в отличие от истории Диккенса, здесь – сплошное счастье и радость. Новокаледонский сандал, амбровые ноты кедра и бобы тонка оставляют теплый, чувственный шлейф, идеально подходящий для этого времени года.
- Valentino, туалетная вода Born in Roma Uomo The Gold, лимитированная серия. Это аромат из коллекции Rendez-Vous, он вобрал в себя тепло вечернего Рима и празднования Рождества. И флакон, и коробка облачены в золото и отдают дань уважения культовому Rockstud – пирамидальному дизайну, вдохновленному римской архитектурой. Эта лимитированная серия сочетает пряные ноты и эссенцию виргинского кедра с чувственным амбровым аккордом ванили, окутывая кожу теплой лаской, как солнечные лучи летом.