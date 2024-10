Перший Rolex, який побував на Місяці, виставили на аукціон: скільки він може коштувати

Чи ви знали, що годинники Rolex були на Місяці? А вони були! У 1971 році американський астронавт Едгар Мітчелл провів 9 годин на Місяці в рамках програми "Аполлон-14".

Мітчел став шостою людиною, яка ступила на поверхню Місяця, і саме в нього був цей годинник – Rolex GMT-Master ref. 1675. Як пише GQ, астронавт носив його на правому зап'ясті.

Так Мітчел став першою людиною, яка носила Rolex на поверхні нашого супутника. Зараз саме цей годинник виставлений на аукціон. І цей лот має всі задатки аукціонної суперзірки.

Перший "місячний" Rolex стане доступним для публіки

Фотографій носіння годинника на місячній поверхні немає, адже неможливо зробити селфі зсередини скафандра. Але є численні зображення, на яких можна помітити годинник на зап'ясті Мітчелла – до місії, одразу після прогулянки Місяцем і після повернення на Землю.

Мітчелл навіть має зворушливий особистий напис на задній кришці: "Worn by Cdr. E. Mitchell on Apollo 14, 1971, To Karlin – My Daughter" ("Носив командер Е. Мітчелл на "Аполлоні 14" у 1971, для Карлін – моєї доньки").

Ось який вигляд має Rolex GMTMaster ref.1675 / Фото Edgar Mitchell

Годинник має червоно-синій двонаправлений безель (завдяки цій примітній деталі його й прозвали Pepsi), автоматичний механізм Rolex, сертифікований хронометр, красиву патину з вицвілої тритієвої люмінесценції та сталевий браслет Oyster зі складними ланками. Бренд розробив його на початку 1950-х для екіпажів літаків компанії Pan Am, він показував місцевий час і час за Гринвічем.

Зауважимо, годинник Мітчелла стане другим "місячним" Rolex, що піде з молотка. Першим був годинник Еванса у 2009 році, його продали за 131 450 доларів, а покупцем стала сама компанія Rolex. А проте цей годинник був не першим на Місяці, він із пізніших місій, а отже не має такого історичного навантаження.

Тому очікують, що екземпляр Мітчелла продадуть за суму, кратну попередній. Він виставлений на аукціоні RR Auctions, кілька днів тому ціна була лише 22 000 доларів, але стався очікуваний сплеск і станом на 7 жовтня вона вже досягла 132 000. Естімейт (прогноз вартості) годинника – на рівні 400 000 доларів. Аукціон закінчиться аж 25 жовтня.