GQ обрав ці 5 моделей, щоб показати вишуканість у її максимальному вимірі. Враховуючи й вимір ціни.
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Ці швейцарські годинники для чоловіків – точно серед найкращих
- Biver Automatique Rose Gold. Це ідея Жан-Клода Бівера, колись одного з найвпливовіших менеджерів швейцарської годинникової індустрії, та його сина П'єра, які зараз очолюють власний бренд. Чудовий 39-міліметровий автоматичний годинник із рожевого золота, оснащений запатентованим і прикрашеним калібром JCB-003 з мікроротором і заводною головкою (запас ходу близько 65 годин). Ціна – 75 000 швейцарських франків (приблизно 3,7 мільйона гривень).
- Premier B19 Datora 42 140th Anniversary від Breitling. Перший механізм вічного хронографа Breitling (калібр B19 з дуже поважним 96-годинним запасом ходу). Є 3 моделі – Navitimer, Chronomat і Premier. Найелегантніша – Premier, у червоному золоті, лімітована до 140 екземплярів. Розмір – 42 міліметри, ціна – 55 000 євро (2,5 мільйона гривень).
Топові вишукані годинники у максимальному вимірі як стилю, так і ціни / Фото виробників
- Fiftysix Automatic від Vacheron Constantin. Чорний циферблат і чудово виготовлений корпус з рожевого золота з відчуттям ретро. Колекція запущена Vacheron Constantin у 2018 році, у ній виробник озирнувся на власне минуле – до культової моделі 6073 від 1956 року. Розмір 40 міліметрів, 48 годин ходу, ціна 28 100 євро (1,3 мільйона гривень).
- Tourbillon Souscription Rose Gold від Daniel Roth. Коштовність з корпусом у формі подвійного еліпса від бренду, заснованого незалежним годинникарем Даніелем Ротом і підхопленого Louis Vuitton. У 2023 модель вперше виготовили з жовтого золота, нині роблять з модного рожевого золота. Розмір 38,6 на 35,5 міліметра, запас ходу близько 80 годин, ціна – 155 000 швейцарських франків (7,5 мільйона гривень).
- Villeret Extraplate від Blancpain. Ще одна модель з червоного золота, зелений циферблат чудово контрастує з матеріалом корпусу. Невеликий діаметр у 40 міліметрів, а товщина всього 8,7. Запас ходу при цьому аж 100 годин, дуже примітний. Ціна – 24 100 євро (1,1 мільйона гривень).