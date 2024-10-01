GQ обрав ці 5 моделей, щоб показати вишуканість у її максимальному вимірі. Враховуючи й вимір ціни.

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Ці швейцарські годинники для чоловіків – точно серед найкращих

Biver Automatique Rose Gold. Це ідея Жан-Клода Бівера, колись одного з найвпливовіших менеджерів швейцарської годинникової індустрії, та його сина П'єра, які зараз очолюють власний бренд. Чудовий 39-міліметровий автоматичний годинник із рожевого золота, оснащений запатентованим і прикрашеним калібром JCB-003 з мікроротором і заводною головкою (запас ходу близько 65 годин). Ціна – 75 000 швейцарських франків (приблизно 3,7 мільйона гривень).

Це ідея Жан-Клода Бівера, колись одного з найвпливовіших менеджерів швейцарської годинникової індустрії, та його сина П'єра, які зараз очолюють власний бренд. Чудовий 39-міліметровий автоматичний годинник із рожевого золота, оснащений запатентованим і прикрашеним калібром JCB-003 з мікроротором і заводною головкою (запас ходу близько 65 годин). Ціна – 75 000 швейцарських франків (приблизно 3,7 мільйона гривень). Premier B19 Datora 42 140th Anniversary від Breitling. Перший механізм вічного хронографа Breitling (калібр B19 з дуже поважним 96-годинним запасом ходу). Є 3 моделі – Navitimer, Chronomat і Premier. Найелегантніша – Premier, у червоному золоті, лімітована до 140 екземплярів. Розмір – 42 міліметри, ціна – 55 000 євро (2,5 мільйона гривень).

Топові вишукані годинники у максимальному вимірі як стилю, так і ціни / Фото виробників