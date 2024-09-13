New Balance показали кросівки за ціною топового iPhone: чому вони такі дорогі

New Balance об'єднався з італійським брендом Loro Piana. Результатом стали особливі кросівки з пишним цінником. А яку особисто ви платили найвищу ціну за нове взуття?

New Balance та Loro Piana у жовтні випустять свої унікальні кросівки New Balance 990v6 за приблизно 1300 євро. За що можна заплатити такі гроші? Розгляньмо нюанси.

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New Balance плюс Loro Piana: чому їхнє взуття таке дороге

Loro Piana – це італійський бренд одягу класу люкс, який спеціалізується на класиці з преміальним дизайном та акцентом на текстилі (вовна, кашемір, мериносова вовна). Коли ви одягаєте щось від Loro Piana, то можете бути певні, що це найкраще з найкращого.

Це, звісно, відбивається й на ціннику. Джемпер бренду коштує близько 9000 доларів, ба навіть більш доступні за ціною речі Loro Piana можна порівняти з першим внеском за автомобіль. Бренд заснований у 1924, а в наші дні він привернув особливу увагу після успіху колекції Succession і тренду на тиху розкіш.

Філософія італійського бренду – увага до деталей, особливо щодо підбору матеріалів, і він поділяє цю філософію з американським брендом New Balance, який намагається робити свої кросівки максимально якісними та довговічними. Тож цілком логічно, що Loro Piana та New Balance взялися за спільний проєкт.

New Balance та Loro Piana випускають унікальні кросівки 990v6 за приблизно 1300 євро / Фото Loro Piana

Результат цієї колаборації – модель 990v6.

Колірна гама відповідає дизайнерському етосу New Balance . Нейтральні тони домінують, в цьому випадку сірий і бежевий, і контрастують з більш яскравим – тут це глибокий червоний, який обрамляє логотип, язичок і підошву.

. Нейтральні тони домінують, в цьому випадку сірий і бежевий, і контрастують з більш яскравим – тут це глибокий червоний, який обрамляє логотип, язичок і підошву. Вплив Loro Piana можна відчути у матеріалах. Верх зробили з фірмової вовни Pecora Nera (Loro Piana є ексклюзивним покупцем цієї тканини, яка походить від овець темної мериносової породи з Нової Зеландії). Вона дуже м'яка на дотик, але водночас дуже зносостійка. Її ж використали в устілці для абсолютного комфорту.

Ось це все й пояснює, чому 990v6 коштують не менш як 1300 євро.

До слова, є кросівки, які коштують ще більше. Це колаборація Air Jordan 1 та Dior, їхнє взуття продавали за 1800 євро, і розпродали миттєво. А кросівки Adidas Gazelle з логотипом Gucci коштували близько 800 євро. Тобто вже факт, що колаборації брендів розкоші з мейнстрімними брендами кросівок добре продаються.