New Balance показали кросівки за ціною топового iPhone: чому вони такі дорогі
Джерело:GQ
New Balance об'єднався з італійським брендом Loro Piana. Результатом стали особливі кросівки з пишним цінником. А яку особисто ви платили найвищу ціну за нове взуття?
New Balance та Loro Piana у жовтні випустять свої унікальні кросівки New Balance 990v6 за приблизно 1300 євро. За що можна заплатити такі гроші? Розгляньмо нюанси.
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New Balance плюс Loro Piana: чому їхнє взуття таке дороге
Loro Piana – це італійський бренд одягу класу люкс, який спеціалізується на класиці з преміальним дизайном та акцентом на текстилі (вовна, кашемір, мериносова вовна). Коли ви одягаєте щось від Loro Piana, то можете бути певні, що це найкраще з найкращого.
Це, звісно, відбивається й на ціннику. Джемпер бренду коштує близько 9000 доларів, ба навіть більш доступні за ціною речі Loro Piana можна порівняти з першим внеском за автомобіль. Бренд заснований у 1924, а в наші дні він привернув особливу увагу після успіху колекції Succession і тренду на тиху розкіш.
Філософія італійського бренду – увага до деталей, особливо щодо підбору матеріалів, і він поділяє цю філософію з американським брендом New Balance, який намагається робити свої кросівки максимально якісними та довговічними. Тож цілком логічно, що Loro Piana та New Balance взялися за спільний проєкт.
Результат цієї колаборації – модель 990v6.
- Колірна гама відповідає дизайнерському етосу New Balance. Нейтральні тони домінують, в цьому випадку сірий і бежевий, і контрастують з більш яскравим – тут це глибокий червоний, який обрамляє логотип, язичок і підошву.
- Вплив Loro Piana можна відчути у матеріалах. Верх зробили з фірмової вовни Pecora Nera (Loro Piana є ексклюзивним покупцем цієї тканини, яка походить від овець темної мериносової породи з Нової Зеландії). Вона дуже м'яка на дотик, але водночас дуже зносостійка. Її ж використали в устілці для абсолютного комфорту.
Ось це все й пояснює, чому 990v6 коштують не менш як 1300 євро.
До слова, є кросівки, які коштують ще більше. Це колаборація Air Jordan 1 та Dior, їхнє взуття продавали за 1800 євро, і розпродали миттєво. А кросівки Adidas Gazelle з логотипом Gucci коштували близько 800 євро. Тобто вже факт, що колаборації брендів розкоші з мейнстрімними брендами кросівок добре продаються.