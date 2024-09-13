New Balance показали кроссовки по цене топового iPhone: почему они такие дорогие

New Balance объединился с итальянским брендом Loro Piana. Результатом стали особенные кроссовки с пышным ценником. А какую лично вы платили самую высокую цену за новую обувь?

New Balance и Loro Piana в октябре выпустят свои уникальные кроссовки New Balance 990v6 за примерно 1300 евро. За что можно заплатить такие деньги? Рассмотрим нюансы.

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New Balance плюс Loro Piana: почему их обувь такая дорогая

Loro Piana – это итальянский бренд одежды класса люкс, который специализируется на классике с премиальным дизайном и акцентом на текстиле (шерсть, кашемир, мериносовая шерсть). Когда вы одеваете что-то от Loro Piana, то можете быть уверены, что это лучшее из лучшего.

Это, конечно, отражается и на ценнике. Джемпер бренда стоит около 9000 долларов, но даже более доступные по цене вещи Loro Piana можно сравнить с первым взносом за автомобиль. Бренд основан в 1924, а в наши дни он привлек особое внимание после успеха коллекции Succession и тренда на тихую роскошь.

Философия итальянского бренда – внимание к деталям, особенно по подбору материалов, и он разделяет эту философию с американским брендом New Balance, который пытается делать свои кроссовки максимально качественными и долговечными. Поэтому вполне логично, что Loro Piana и New Balance взялись за совместный проект.

New Balance и Loro Piana выпускают уникальные кроссовки 990v6 за примерно 1300 евро / Фото Loro Piana

Результат этой коллаборации – модель 990v6.

Цветовая гамма соответствует дизайнерскому этосу New Balance . Нейтральные тона доминируют, в этом случае серый и бежевый, и контрастируют с более ярким – здесь это глубокий красный, который обрамляет логотип, язычок и подошву.

. Нейтральные тона доминируют, в этом случае серый и бежевый, и контрастируют с более ярким – здесь это глубокий красный, который обрамляет логотип, язычок и подошву. Влияние Loro Piana можно почувствовать в материалах. Верх сделали из фирменной шерсти Pecora Nera (Loro Piana является эксклюзивным покупателем этой ткани, которая происходит от овец темной мериносовой породы из Новой Зеландии). Она очень мягкая на ощупь, но в то же время очень износостойкая. Ее же использовали в стельке для абсолютного комфорта.

Вот это все и объясняет, почему 990v6 стоят не менее 1300 евро.

К слову, есть кроссовки, которые стоят еще больше. Это коллаборация Air Jordan 1 и Dior, их обувь продавали за 1800 евро, и распродали мгновенно. А кроссовки Adidas Gazelle с логотипом Gucci стоили около 800 евро. То есть уже факт, что коллаборации брендов роскоши с мейнстримными брендами кроссовок хорошо продаются.