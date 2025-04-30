Эти джинсы лучшие в мире: 10 брендов, о которых вы должны знать

Модник вы или нет, вряд ли в вашем гардеробе может не быть джинсовой одежды. Поэтому полезно будет узнать о самых топовых брендах мужской джинсовой одежды.

Каждый бренд, а их очень много, имеет собственный крой, уникальные оттенки и специфические материалы. Список не исчерпывающий, но GQ, как заметил 24 Канал, считает именно их обязательными для приобретения. Смотрите также Адам Левин назвал джинсы, которые не стоит носить мужчинам: уроки стиля от звезды Maroon 5 Лидирующая десятка самых топовых брендов мужских джинсов Acne Studios. Шведский бренд с широким выбором моделей, имеет узкие, прямые, мешковатые и зауженные, часто в необычных оттенках. Ценовой диапазон выше, чем у стандартных джинсов, но это модная альтернатива на рынке.

Шведский бренд с широким выбором моделей, имеет узкие, прямые, мешковатые и зауженные, часто в необычных оттенках. Ценовой диапазон выше, чем у стандартных джинсов, но это модная альтернатива на рынке. A.P.C. Французский бренд, основан Жаном Туиту в 1987 году. Дизайнер черпает вдохновение в эстетике утилитарной или рабочей одежды, чтобы создать гардероб из прочных, классических, минималистичных и вневременных базовых вещей.

Французский бренд, основан Жаном Туиту в 1987 году. Дизайнер черпает вдохновение в эстетике утилитарной или рабочей одежды, чтобы создать гардероб из прочных, классических, минималистичных и вневременных базовых вещей. Calvin Klein. В 1980-х нью-йоркский бренд выпустил свои первые джинсовые брюки, а имя себе сделал, ориентируясь на сексуальность и благодаря прямым кроям и качественным изделиям. В 90-х их носили топ-модели, как Кейт Мосс, а джинсы CK стали символом "новой крутизны".

В 1980-х нью-йоркский бренд выпустил свои первые джинсовые брюки, а имя себе сделал, ориентируясь на сексуальность и благодаря прямым кроям и качественным изделиям. В 90-х их носили топ-модели, как Кейт Мосс, а джинсы CK стали символом "новой крутизны". Carhartt. Основан в 1889 в США как бренд рабочей одежды для железнодорожников (мешковатые брюки, износостойкие материалы и оптимальный комфорт), Carhartt через 100 лет разработал линию WIP (Work in Progress) – повседневную линию, ставшую эталоном мужской моды.

Основан в 1889 в США как бренд рабочей одежды для железнодорожников (мешковатые брюки, износостойкие материалы и оптимальный комфорт), Carhartt через 100 лет разработал линию WIP (Work in Progress) – повседневную линию, ставшую эталоном мужской моды. Dickies. Основанная в 1922 году в Техасе, компания специализировалась на тяжелой рабочей одежде. Во время Второй мировой компания делала униформу для армии. А с 2017 Dickies начал глобальную экспансию, зарекомендовав себя как один из ведущих мировых брендов уличной одежды. Вот 10 лучших и самых известных брендов джинсовой одежды / Смотрите фото производителей Diesel. Созданный в 1987 году Ренцо Россо, Diesel взлетел в 1990-х и 2000-х годах, зарекомендовав себя как мировой эталон премиальной джинсовой одежды. Деним во всех его формах остается в центре проекта эко-ответственности итальянского бренда – половина коллекций теперь из переработанного хлопка.

Созданный в 1987 году Ренцо Россо, Diesel взлетел в 1990-х и 2000-х годах, зарекомендовав себя как мировой эталон премиальной джинсовой одежды. Деним во всех его формах остается в центре проекта эко-ответственности итальянского бренда – половина коллекций теперь из переработанного хлопка. G-Star Raw. Нидерландская компания, основана в 1989, быстро сделала себе имя благодаря сырому дениму и инновационному дизайну. Авангардный по духу, G-Star Raw представил химически необработанный деним, с более концептуальным кроем, чем у конкурентов.

Нидерландская компания, основана в 1989, быстро сделала себе имя благодаря сырому дениму и инновационному дизайну. Авангардный по духу, G-Star Raw представил химически необработанный деним, с более концептуальным кроем, чем у конкурентов. Guess. Трудно говорить о джинсах, не упомянув Guess. Американский бренд, создан семьей Гесс в 1981, является эталоном джинсовой одежды на Западе. Модель Marylin можно увидеть на культовых топ-моделях, как Наоми Кэмпбелл, Клаудия Шиффер и тому подобное. По сей день бренд расширил ассортимент серией мужского денима.

Трудно говорить о джинсах, не упомянув Guess. Американский бренд, создан семьей Гесс в 1981, является эталоном джинсовой одежды на Западе. Модель Marylin можно увидеть на культовых топ-моделях, как Наоми Кэмпбелл, Клаудия Шиффер и тому подобное. По сей день бренд расширил ассортимент серией мужского денима. Levi's. Бренд основан в 1853 году Леви Штраусом, который во время американской золотой лихорадки разработал прочные брезентовые штаны, для шахтеров. Неподвластная времени модель Levi's 501 появилась в 1890 и распространилась по всему миру в ХХ веке. С тех пор бренд стал самым популярным, а джинсы Levi's приобрели многие формы – зауженные, клеш, мешковатые, прямые, узкие и тому подобное. Компания специализируется на работе с кромочным денимом, одной из самых качественных джинсовых тканей.

Бренд основан в 1853 году Леви Штраусом, который во время американской золотой лихорадки разработал прочные брезентовые штаны, для шахтеров. Неподвластная времени модель Levi's 501 появилась в 1890 и распространилась по всему миру в ХХ веке. С тех пор бренд стал самым популярным, а джинсы Levi's приобрели многие формы – зауженные, клеш, мешковатые, прямые, узкие и тому подобное. Компания специализируется на работе с кромочным денимом, одной из самых качественных джинсовых тканей. Wrangler. Когда вы думаете о Wrangler, вы неизбежно думаете о классических джинсовых брюках в американском стиле с клетчатой рубашкой и шляпой из вестернов. Первая пара джинсов Wrangler вышла в 1947 в Южной Каролине, когда бренд еще выпускал рабочую одежду. Постепенно, в основном благодаря голливудским актерам вестернов, бренд приобрел гиперпопулярность. Он популярен и сегодня, в частности благодаря рынку секонд-хенда.