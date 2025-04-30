Ці джинси найкращі у світі: 10 брендів, про які ви повинні знати

Модник ви чи ні, навряд чи у вашому гардеробі може не бути джинсового одягу. Тож корисно буде дізнатися про найтоповіші бренди чоловічого джинсового одягу.

Кожен бренд, а їх дуже багато, має власний крій, унікальні відтінки та специфічні матеріали. Список не вичерпний, але GQ, як зауважив 24 Канал, вважає саме їх обов'язковими для придбання. Дивіться також Адам Левін назвав джинси, які не варто носити чоловікам: уроки стилю від зірки Maroon 5 Чільна десятка найтоповіших брендів чоловічих джинсів Acne Studios. Шведський бренд із широким вибором моделей, має вузькі, прямі, мішкуваті та завужені, часто у незвичних відтінках. Ціновий діапазон вищий, ніж у стандартних джинсів, але це модна альтернатива на ринку.

Шведський бренд із широким вибором моделей, має вузькі, прямі, мішкуваті та завужені, часто у незвичних відтінках. Ціновий діапазон вищий, ніж у стандартних джинсів, але це модна альтернатива на ринку. A.P.C. Французький бренд, заснований Жаном Туіту в 1987 році. Дизайнер черпає натхнення в естетиці утилітарного або робочого одягу, щоб створити гардероб з міцних, класичних, мінімалістичних і позачасових базових речей.

Французький бренд, заснований Жаном Туіту в 1987 році. Дизайнер черпає натхнення в естетиці утилітарного або робочого одягу, щоб створити гардероб з міцних, класичних, мінімалістичних і позачасових базових речей. Calvin Klein. У 1980-х нью-йоркський бренд випустив свої перші джинсові штани, а ім'я собі зробив, орієнтуючись на сексуальність та завдяки прямим кроям та якісним виробам. У 90-х їх носили топмоделі, як Кейт Мосс, а джинси CK стали символом "нової крутизни".

У 1980-х нью-йоркський бренд випустив свої перші джинсові штани, а ім'я собі зробив, орієнтуючись на сексуальність та завдяки прямим кроям та якісним виробам. У 90-х їх носили топмоделі, як Кейт Мосс, а джинси CK стали символом "нової крутизни". Carhartt. Заснований у 1889 у США як бренд робочого одягу для залізничників (мішкуваті штани, зносостійкі матеріали та оптимальний комфорт), Carhartt через 100 років розробив лінію WIP (Work in Progress) – повсякденну лінію, що стала еталоном чоловічої моди.

Заснований у 1889 у США як бренд робочого одягу для залізничників (мішкуваті штани, зносостійкі матеріали та оптимальний комфорт), Carhartt через 100 років розробив лінію WIP (Work in Progress) – повсякденну лінію, що стала еталоном чоловічої моди. Dickies. Заснована в 1922 році в Техасі, компанія спеціалізувалася на важкому робочому одязі. Під час Другої світової компанія робила уніформу для армії. А з 2017 Dickies розпочав глобальну експансію, зарекомендувавши себе як один з провідних світових брендів вуличного одягу. Ось 10 найкращих і найвідоміших брендів джинсового одягу / Дивіться фото виробників Diesel. Створений у 1987 році Ренцо Россо, Diesel злетів у 1990-х і 2000-х роках, зарекомендувавши себе як світовий еталон преміального джинсового одягу. Денім у всіх його формах залишається в центрі проєкту ековідповідальності італійського бренду – половина колекцій тепер з переробленої бавовни.

Створений у 1987 році Ренцо Россо, Diesel злетів у 1990-х і 2000-х роках, зарекомендувавши себе як світовий еталон преміального джинсового одягу. Денім у всіх його формах залишається в центрі проєкту ековідповідальності італійського бренду – половина колекцій тепер з переробленої бавовни. G-Star Raw. Нідерландська компанія, заснована в 1989, швидко зробила собі ім'я завдяки сирому деніму та інноваційному дизайну. Авангардний за духом, G-Star Raw представив хімічно необроблений денім, з більш концептуальним кроєм, ніж у конкурентів.

Нідерландська компанія, заснована в 1989, швидко зробила собі ім'я завдяки сирому деніму та інноваційному дизайну. Авангардний за духом, G-Star Raw представив хімічно необроблений денім, з більш концептуальним кроєм, ніж у конкурентів. Guess. Важко говорити про джинси, не згадавши Guess. Американський бренд, створений сім'єю Гесс у 1981, є еталоном джинсового одягу на Заході. Модель Marylin можна побачити на культових топмоделях, як Наомі Кемпбелл, Клаудія Шиффер тощо. Донині бренд розширив асортимент серією чоловічого деніму.

Важко говорити про джинси, не згадавши Guess. Американський бренд, створений сім'єю Гесс у 1981, є еталоном джинсового одягу на Заході. Модель Marylin можна побачити на культових топмоделях, як Наомі Кемпбелл, Клаудія Шиффер тощо. Донині бренд розширив асортимент серією чоловічого деніму. Levi's. Бренд заснований 1853 року Леві Штраусом, який під час американської золотої лихоманки розробив міцні брезентові штани, для шахтарів. Непідвладна часу модель Levi's 501 з'явилася у 1890 і поширилася по всьому світу у ХХ столітті. Відтоді бренд став найпопулярнішим, а джинси Levi's набули багатьох форм – завужені, кльош, мішкуваті, прямі, вузькі тощо. Компанія спеціалізується на роботі з кромковим денімом, однією з найякісніших джинсових тканин.

Бренд заснований 1853 року Леві Штраусом, який під час американської золотої лихоманки розробив міцні брезентові штани, для шахтарів. Непідвладна часу модель Levi's 501 з'явилася у 1890 і поширилася по всьому світу у ХХ столітті. Відтоді бренд став найпопулярнішим, а джинси Levi's набули багатьох форм – завужені, кльош, мішкуваті, прямі, вузькі тощо. Компанія спеціалізується на роботі з кромковим денімом, однією з найякісніших джинсових тканин. Wrangler. Коли ви думаєте про Wrangler, ви неминуче думаєте про класичні джинсові штани в американському стилі з картатою сорочкою та капелюхом із вестернів. Перша пара джинсів Wrangler вийшла в 1947 в Південній Кароліні, коли бренд ще випускав робочий одяг. Поступово, в основному завдяки голлівудським акторам вестернів, бренд набув гіперпопулярності. Він популярний і сьогодні, зокрема завдяки ринку секонд-хенду.