Эти 4 вида лжи разрушают ваши отношения

Психологи говорят, есть некоторые виды лжи, которые разрушают отношения. Эти виды являются более вредными, чем кажется, и когда вы цепляетесь за них, то не можете устранить проблемы, справиться с препятствиями или вызовами, узнать партнера или построить что-то счастливое.

Честность вместо этого является важным элементом в отношениях любого типа, и есть некоторые сферы и вопросы, где ее особенно важно сохранять. Иначе невозможно понять, кем на самом деле является ваш партнер, что его беспокоит или в чем он нуждается, а это приводит к истощению связи, близости, доверия и даже любви, пишет GQ.

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Могут убить любовь и связь в отношениях: вот эти 4 вида лжи

Психолог Джеффри Бернстайн в Psychology Today писал, что ложь – это форма измены. И иногда наибольший вред наносит та ложь, которая не является очевидной.

Эти тонкие и коварные обманы могут медленно размывать фундамент доверия, оставляя в руинах даже самые жизненно важные отношения,

– считает эксперт.

Некоторые виды лжи критически мешают нам строить длительные, стабильные и счастливые отношения / Фото gpointstudio@freepik

Прежде всего, это отрицание своих чувств. Важно говорить о том, что вы чувствуете, и не бояться говорить, когда вам плохо. Отрицание своих чувств и утверждение, что вы в порядке, когда это не так, создает дистанцию и мешает вашей паре оказать вам поддержку или понять вас. Отрицание не поможет избежать проблемы, вы просто подавляете свои эмоции, что может привести к взрыву, который навредит всем.

Важно говорить о том, что вы чувствуете, и не бояться говорить, когда вам плохо. Отрицание своих чувств и утверждение, что вы в порядке, когда это не так, создает дистанцию и мешает вашей паре оказать вам поддержку или понять вас. Отрицание не поможет избежать проблемы, вы просто подавляете свои эмоции, что может привести к взрыву, который навредит всем. Второе – это минимизация важности. Когда вас что-то беспокоит, обижает, не нравится или причиняет боль, не стоит говорить "это не важно" или "да все в порядке". Минимизируя все это, вы создаете идеальную почву для того, чтобы оно продолжало происходить. Это также усиливает обиду и со временем может привести к тому, что простая проблема станет гораздо большей, поскольку ее не устранили вовремя. То, что кажется незначительным, может накапливаться и постепенно приводить к отчуждению.

Когда вас что-то беспокоит, обижает, не нравится или причиняет боль, не стоит говорить "это не важно" или "да все в порядке". Минимизируя все это, вы создаете идеальную почву для того, чтобы оно продолжало происходить. Это также усиливает обиду и со временем может привести к тому, что простая проблема станет гораздо большей, поскольку ее не устранили вовремя. То, что кажется незначительным, может накапливаться и постепенно приводить к отчуждению. Третье – попытки изменить своего партнера. Мысль о том, что вы можете изменить своего партнера – одна из самых больших видов лжи, которые вы сами себе говорите, и она всегда приводит к разочарованию. Изменения должны исходить от самих людей, от их желания расти, развиваться и совершенствоваться, а не быть чем-то, что кто-то пытается навязать. Даже не стоит вступать в отношения с мыслью, что вы собираетесь изменить фундаментальный аспект человека, поскольку это означает, что вы на самом деле не принимаете его.

Мысль о том, что вы можете изменить своего партнера – одна из самых больших видов лжи, которые вы сами себе говорите, и она всегда приводит к разочарованию. Изменения должны исходить от самих людей, от их желания расти, развиваться и совершенствоваться, а не быть чем-то, что кто-то пытается навязать. Даже не стоит вступать в отношения с мыслью, что вы собираетесь изменить фундаментальный аспект человека, поскольку это означает, что вы на самом деле не принимаете его. И четвертое – вера в то, что вам не нужно разговаривать о сложном. Многие пары считают, что им не нужно говорить о проблемах или важных вещах, потому что со временем они решатся сами. Но это лишь приводит к тому, что проблемы становятся больше и хуже. Никогда не следует избегать сложных, болезненных или запутанных вопросов, иначе вред будет накапливаться и может достичь точки, когда уже не будет никакого решения и отношения разрушатся.

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