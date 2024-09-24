Оно опубликовано в Personality and Individual Differences, и по его данным, мужчины с большей готовностью поддаются на соблазн женщины с высоким голосом, если она сама этого хочет. А когда женщины незаинтересованы в рискованном поведении, мужчины, как правило, играют более безопасно, пишет New York Post.

Смотрите также 5 признаков того, что на вас кто-то запал: оглянитесь вокруг

Зов сирены, как оказалось, имеет научное обоснование

Итак, интересное исследование женской привлекательности, связано с высотой голоса, выявило, что мужчины отдают предпочтение женщинам со звонким высоким регистром – в противовес тем, кто разговаривает низкими тонами. При этом китайские ученые сделали еще один шаг, узнав, насколько мужчины готовы рисковать.

Они провели 2 эксперимента, в которых попросили молодых взрослых китайских мужчин принять участие в гипотетических сценариях в виртуальной реальности, в которых они должны были принимать подсказки от женского голоса с высоким или низким тембром.

Первый тест содержал симуляцию вождения с женским голосом для навигации. Второй тест поднял ставку: 2 группы гетеросексуальных мужчин слушали маркетинговое предложение, озвученное женским голосом с высоким или низким тембром. После прослушивания они оценивали привлекательность голоса оратора.

Мужчины более готовы поддаться на соблазн женщины с высоким голосом – если она сама этого хочет / Фото freepik

Далее участникам предложили высказаться относительно женских предпочтений. Каждый мужчина получил одну из двух памяток: о том, что женщины хотят мужчин "смелых, сильных, здоровых, спортивных и мужественных" или "терпеливых, семейных, добрых, внимательных и зрелых". Одна из них поощряла к рискованному поведению, а другая – отпугивала.

А потом эти мужчины надели шлемы виртуальной реальности и получили задание пройти по трехметровой доске, подвешенной на цифровой высотке. Скорость, с которой они выполнили задание, считалась мерилом их рискованного поведения.

Результаты обоих тестов показали, что мужчины вдохновлялись на большой риск под влиянием очаровательного женского голоса. Однако участники, которым во время второго эксперимента сказали, что женщины предпочитают безопасных мужчин, были единственным сценарием, в котором высокий женский голос не был связан с более рискованным мужским поведением.

В отчете исследователи подытожили это так: на индивидуальную психологию и поведение влияют не только эволюционные факторы, но и в значительной степени социокультурный контекст. Рискованное поведение мужчин демонстрирует ситуативную чувствительность и является результатом как естественной, так и культурной адаптации.