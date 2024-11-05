Этот алкоголь вреден для вашей кожи: 5 напитков, которых стоит избегать

Обычно люди знают, что алкоголь способствует появлению пятен на коже. Однако стоит знать и то, что некоторые напитки вредят коже больше, чем другие.

И отекшее лицо, расширенные поры, мелкие прыщики – это лишь поверхностные последствия. 24 Канал со ссылкой на GQ рассказывает, почему и какие напитки особенно вредны для вашей кожи.

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Почему алкоголь вредит коже

Часто вы можете увидеть это уже после нескольких бокалов. Нам становится тепло, а лицо приобретает красноватый оттенок. Это потому, что алкоголь расширяет сосуды и таким образом стимулирует кровообращение.

Также алкоголь дегидратирует, то есть выводит воду из организма. Как следствие, наша соединительная ткань теряет эластичность после вечера с несколькими напитками, а кожа становится сухой и тусклой.

Естественно, особенно плохо влияет на вид нашей кожи регулярное употребление алкоголя. Стимулируется выработка кожного сала, которое закупоривает поры и способствует образованию черных точек и пятен. А еще и иммунная система ослаблена алкоголем, поэтому они могут быстрее воспаляться.

Почему и какие напитки особенно вредны для вашей кожи? Рассказываем подробно / Фото rawpixel.com@freepik

Эти 5 напитков особенно вредны для кожи

Алкоголь вреден для кожи сам по себе, но существуют определенные смеси, которые действуют на нее хуже, чем другие.

Маргарита. Коктейли с безалкогольными напитками и сахаром особенно вредны для кожи. На вершине списка – популярная Маргарита из текилы, ликера, сока лайма и соли. В этом случае именно сочетание сахара и соли делает напиток особенно вредным. Он обезвоживает наш организм и способствует воспалению, поэтому прыщи и угри часто образуются уже после нескольких порций.

Коктейли с безалкогольными напитками и сахаром особенно вредны для кожи. На вершине списка – популярная Маргарита из текилы, ликера, сока лайма и соли. В этом случае именно сочетание сахара и соли делает напиток особенно вредным. Он обезвоживает наш организм и способствует воспалению, поэтому прыщи и угри часто образуются уже после нескольких порций. Белое вино. Здесь также смесь сахара и соли приводит к обезвоживанию и покраснению кожи. Кроме того, белому вину не хватает антиоксидантов, которые противодействуют воздействию алкоголя (в красном вине они есть). Сульфиты (вещества, которые защищают вино от брожения), содержащиеся в белом вине, также способствуют раздражению и покраснению кожи. Чтобы минимизировать влияние белого вина, выпивайте с ним стакан воды.

Здесь также смесь сахара и соли приводит к обезвоживанию и покраснению кожи. Кроме того, белому вину не хватает антиоксидантов, которые противодействуют воздействию алкоголя (в красном вине они есть). Сульфиты (вещества, которые защищают вино от брожения), содержащиеся в белом вине, также способствуют раздражению и покраснению кожи. Чтобы минимизировать влияние белого вина, выпивайте с ним стакан воды. Пиво. Да, оно тоже не приносит нашей коже много пользы. Как и белое вино, пиво содержит сахар и соль. Особенно высокое содержание соли высушивает кожу, что способствует появлению пятен и прыщей. Если вы боретесь с проблемами с кожей, вам следует избегать регулярного употребления пива, если это возможно.

Да, оно тоже не приносит нашей коже много пользы. Как и белое вино, пиво содержит сахар и соль. Особенно высокое содержание соли высушивает кожу, что способствует появлению пятен и прыщей. Если вы боретесь с проблемами с кожей, вам следует избегать регулярного употребления пива, если это возможно. Красное вино. Несмотря на наличие антиоксидантов, этот алкоголь также оказывает негативное влияние на кожу. Он часто вызывает пятнистость и неприятное покраснение. Кроме того, красное вино содержит гистамин. Это вещество, на которое у многих людей есть аллергическая реакция и которое может привести не только к головной боли и одышке, но и к высыпаниям на коже.

Несмотря на наличие антиоксидантов, этот алкоголь также оказывает негативное влияние на кожу. Он часто вызывает пятнистость и неприятное покраснение. Кроме того, красное вино содержит гистамин. Это вещество, на которое у многих людей есть аллергическая реакция и которое может привести не только к головной боли и одышке, но и к высыпаниям на коже. Виски и ром. Чистый алкоголь, такой как джин и водка, считают наименее вредным для кожи, если не смешивать его со сладкими напитками. Также он быстрее расщепляется в организме. Другая ситуация с темными напитками, такими как ром и виски. В основном это из-за веществ, которые образуются в процессе ферментации. Они усиливают обезвоживание, связанное с алкоголем, и поэтому вызывают больше похмелья и проблемы с кожей, например отечность лица.

Этот материал носит исключительно общеинформационный характер и не может быть основой для установления диагноза или медицинских заключений. Если Вам нужны установление диагноза или медицинская консультация, обязательно обратитесь к врачу.