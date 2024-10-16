С ними пришла культура сверхсложных, почти энциклопедических рецептов, пишет Man of Many. Однако, по правде говоря, классика все еще остается лучшей. И, что самое интересное, многие из этих классических коктейлей удивительно легко приготовить.

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Ведь там всего несколько ингредиентов – на самом деле, 3. А чтобы приготовить эти коктейли, не нужно иметь высшее образование в области миксологии, особые принадлежности или много свободного времени. Это очень простые, но очень вкусные и проверенные временем напитки.

Классика коктейльного дела: 6 топовых коктейлей из 3 составляющих

Негрони.

1 часть Кампари.

1 часть джина.

1 часть сладкого красного вермута.

Манхэттен.

2 части ржаного или канадского виски.

3/4 части сладкого красного вермута.

1 – 2 капли ангостуры.

Апероль Шприц.

2 части просекко.

1 и 1/4 части Апероля.

Газированная вода по вкусу.

Это очень простые, но очень вкусные и проверенные временем алкогольные коктейли / Фото freepik

Дайкири.

1 и 1/2 части белого рома.

1 часть свежевыжатого сока лайма.

1/2 части простого сиропа.

Золотая лихорадка.

2 части бурбона.

3/4 части свежевыжатого лимонного сока.

3/4 части медового сиропа.

Джин Рики.

2 части джина.

1/2 части свежевыжатого сока лайма.

Газированная вода по вкусу.

И напоследок: в приготовлении коктейлей из 3 составляющих обязательно учитывайте общую крепость алкогольных компонентов, и убедитесь, что вы используете качественный базовый алкоголь.