Вот 5 часов, чтобы одеваться элегантнее самого Дэвида Бекхэма
1 октября 2024, 11:48Читати новину українською
Источник:GQ
Эти 5 моделей часов – самые выдающиеся из тех, что вышли из швейцарских мастерских за последнее время. Их, возможно, не носят ежедневно, но охотно надевают, например, на свадьбу или профессиональное мероприятие высокого уровня.
GQ выбрал эти 5 моделей, чтобы показать изысканность в ее максимальном измерении. Учитывая и измерение цены.
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Эти швейцарские часы для мужчин – точно среди лучших
- Biver Automatique Rose Gold. Это идея Жан-Клода Бивера, когда-то одного из самых влиятельных менеджеров швейцарской часовой индустрии, и его сына Пьера, которые сейчас возглавляют собственный бренд. Великолепные 39-миллиметровые автоматические часы из розового золота, оснащены запатентованным и украшенным калибром JCB-003 с микроротором и заводной головкой (запас хода около 65 часов). Цена – 75 000 швейцарских франков (примерно 3,7 миллиона гривен).
- Premier B19 Datora 42 140th Anniversary от Breitling. Первый механизм вечного хронографа Breitling (калибр B19 с очень уважительным 96-часовым запасом хода). Есть 3 модели – Navitimer, Chronomat и Premier. Самая элегантная – Premier, в красном золоте, лимитирована до 140 экземпляров. Размер – 42 миллиметра, цена – 55 000 евро (2,5 миллиона гривен).
Топовые изысканные часы в максимальном измерении как стиля, так и цены / Фото производителей
- Fiftysix Automatic от Vacheron Constantin. Черный циферблат и прекрасно изготовленный корпус из розового золота с ощущением ретро. Коллекция запущена Vacheron Constantin в 2018 году, в ней производитель оглянулся в собственное прошлое – на культовую модель 6073 от 1956 года. Размер 40 миллиметров, 48 часов хода, цена 28 100 евро (1,3 миллиона гривен).
- Tourbillon Souscription Rose Gold от Daniel Roth. Драгоценность с корпусом в форме двойного эллипса от бренда, основанного независимым часовщиком Даниэлем Ротом и подхваченного Louis Vuitton. В 2023 модель впервые изготовили из желтого золота, сейчас делают из модного розового золота. Размер 38,6 на 35,5 миллиметра, запас хода около 80 часов, цена – 155 000 швейцарских франков (7,5 миллиона гривен).
- Villeret Extraplate от Blancpain. Еще одна модель из красного золота, зеленый циферблат прекрасно контрастирует с материалом корпуса. Небольшой диаметр в 40 миллиметров, а толщина всего 8,7. Запас хода при этом аж 100 часов, очень приметный. Цена – 24 100 евро (1,1 миллиона гривен).