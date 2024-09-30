В этом сезоне доминируют новые цвета, поэтому важно знать, какие именно. Вот почему на портале GQ собрали эти трендовые цвета осени, проанализировав коллекции домов моды Gucci, Dior, Prada, Loewe, Valentino, Fendi, Louis Vuitton, Zegna и других.

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Список трендовых цветов сезона осени 2024

Коричневый. Как и каждый год, один из самых популярных цветов, только в этом году стилизованный под 2024. Для Valentino это означает сочетание с синими деталями, Loro Piana демонстрирует его в тотальном образе, а Fendi контрастирует с бордовым. Если вы хотите быть модным этой осенью, не избегайте коричневого.

Как и каждый год, один из самых популярных цветов, только в этом году стилизованный под 2024. Для Valentino это означает сочетание с синими деталями, Loro Piana демонстрирует его в тотальном образе, а Fendi контрастирует с бордовым. Если вы хотите быть модным этой осенью, не избегайте коричневого. Бордовый. Без сомнения, это основной цвет осени 2024 года. Хотя в течение последних нескольких сезонов он появлялся лишь проблесками, сейчас он достиг пика, материализовавшись в разных формах и местах. От аксессуаров, таких как сумки и обувь у Gucci, до тотальных образов у Louis Vuitton. Здесь совет прост: сочетайте бордовый абсолютно со всем. Вы можете остановить свой выбор на небольших деталях, таких как пара мокасинов, или же пойти дальше, на контраст с немного серым, как в коллекции Valentino Fall 2024, или даже с оттенками синего и зеленого, как у Fendi.

В этом сезоне осени 2024 года доминируют новые цвета, поэтому мужчинам важно знать, какие именно / Фото freepik