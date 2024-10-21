Никогда этого не говорите: 7 фраз, о которых следует помнить, когда вы кого-то успокаиваете

Когда вы пытаетесь кого-то успокоить, важно понимать, что даже самые лучшие намерения могут привести к противоположному результату. Некоторые фразы, которые мы привыкли использовать, могут не только не помочь, но и еще больше расстроить человека.

Помните, что человек, с которым вы разговариваете, прежде всего стремится быть услышанным и почувствовать поддержку. Поэтому перед тем, как сказать что-то, обдумайте свои слова и избегайте фраз, которые усиливают эмоциональную дистанцию. GQ приводит перечень таких.

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Если вы хотите успокоить человека, по крайней мере не говорите этого

"Просто отдохни". Для людей, которые не испытывают тревогу, это решение может показаться очень простым. Мол, если просто взять несколько дней отдыха, то станет лучше. Однако людям с тревожностью отдых не помогает. Сказать им "просто отдохни" – это как сказать простуженному человеку "просто не кашляй".

Для людей, которые не испытывают тревогу, это решение может показаться очень простым. Мол, если просто взять несколько дней отдыха, то станет лучше. Однако людям с тревожностью отдых не помогает. Сказать им "просто отдохни" – это как сказать простуженному человеку "просто не кашляй". "Так другим еще хуже". Для тревожного человека это может звучать так: "Перестань ныть". И это лишь заставит такого человека чувствовать себя еще более виноватым и не улучшит ситуацию. Лучше прогуляться с ним или переключить его внимание на что-то другое.

Для тревожного человека это может звучать так: "Перестань ныть". И это лишь заставит такого человека чувствовать себя еще более виноватым и не улучшит ситуацию. Лучше прогуляться с ним или переключить его внимание на что-то другое. "Ты сам создаешь себе проблемы". Это не только обвинение в том, что человек преувеличивает свои чувства, но и указание на то, что сам факт его высказывания является проблемой. Если вы хотите быть другом и помочь человеку, не говорите таких слов.

Это не только обвинение в том, что человек преувеличивает свои чувства, но и указание на то, что сам факт его высказывания является проблемой. Если вы хотите быть другом и помочь человеку, не говорите таких слов. "Смирись с этим". Если бы было так легко забыть и пережить что-то, что тревожит человека, он бы и не страдал сейчас. Но это не просто, это тяжело. Сказав кому-то просто забыть или пережить означает обесценить его переживания и эмоции.

Если вы действительно хотите успокоить человека, не говорите этого, и тогда будет шанс на успех / Фото freepik

"Не поддавайся стрессу". Стресс и тревога тесно связаны. Если вы просто скажете "не волнуйся" человеку, который даже вам доверяет, это не поможет. Стресс возникает из-за ситуации, а не по воле человека. Вместо этого лучше сказать: "Я слушаю тебя и хочу знать, как я могу помочь".

Стресс и тревога тесно связаны. Если вы просто скажете "не волнуйся" человеку, который даже вам доверяет, это не поможет. Стресс возникает из-за ситуации, а не по воле человека. Вместо этого лучше сказать: "Я слушаю тебя и хочу знать, как я могу помочь". "Ой, у меня тоже стресс". Эту фразу не стоит использовать в разговоре с любыми, а не только с тревожными людьми. Каждый на свете ощущает свою боль и стресс, и они у всех разные. Поэтому когда человек с тревогой открывается вам, важно слушать и сопереживать без осуждения.

Эту фразу не стоит использовать в разговоре с любыми, а не только с тревожными людьми. Каждый на свете ощущает свою боль и стресс, и они у всех разные. Поэтому когда человек с тревогой открывается вам, важно слушать и сопереживать без осуждения. "А давай выпьем?" Попытки справиться с тревогой с помощью какой-то еды или алкоголя могут временно сработать. Однако это может привести к зависимости, а большинство людей с тревогой и так имеют ту или иную зависимость. Поэтому не следует советовать им что-то, от чего может возникнуть новая зависимость.

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