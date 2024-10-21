Ніколи цього не кажіть: 7 фраз, про які слід пам’ятати, коли ви когось заспокоюєте

Коли ви намагаєтеся когось заспокоїти, важливо розуміти, що навіть найкращі наміри можуть призвести до протилежного результату. Деякі фрази, які ми звикли використовувати, можуть не лише не допомогти, але й ще більш засмутити людину.

Пам'ятайте, що людина, з якою ви розмовляєте, передовсім прагне бути почутою і відчути підтримку. Тому перед тим, як сказати щось, обдумайте свої слова й уникайте фраз, які посилюють емоційну дистанцію. GQ наводить перелік таких.

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Якщо ви хочете заспокоїти людину, принаймні не кажіть цього

"Просто відпочинь". Для людей, які не відчувають тривогу, це рішення може здатися дуже простим. Мовляв, якщо просто взяти кілька днів відпочинку, то стане краще. Однак людям із тривожністю відпочинок не допомагає. Сказати їм "просто відпочинь" – це наче сказати застудженій людині "просто не кашляй".

Для людей, які не відчувають тривогу, це рішення може здатися дуже простим. Мовляв, якщо просто взяти кілька днів відпочинку, то стане краще. Однак людям із тривожністю відпочинок не допомагає. Сказати їм "просто відпочинь" – це наче сказати застудженій людині "просто не кашляй". "Так іншим ще гірше". Для тривожної людини це може звучати так: "Перестань скиглити". І це лише змусить таку людину почуватися ще більш винною і не покращить ситуацію. Краще прогулятися з нею або перемкнути її увагу на щось інше.

Для тривожної людини це може звучати так: "Перестань скиглити". І це лише змусить таку людину почуватися ще більш винною і не покращить ситуацію. Краще прогулятися з нею або перемкнути її увагу на щось інше. "Ти сам створюєш собі проблеми". Це не тільки звинувачення в тому, що людина перебільшує свої почуття, але й вказівка на те, що сам факт її висловлювання є проблемою. Якщо ви хочете бути другом і допомогти людині, не кажіть таких слів.

Це не тільки звинувачення в тому, що людина перебільшує свої почуття, але й вказівка на те, що сам факт її висловлювання є проблемою. Якщо ви хочете бути другом і допомогти людині, не кажіть таких слів. "Змирися з цим". Якби було так легко забути й пережити щось, що тривожить людину, вона б і не страждала зараз. Але це не є просто, це важко. Сказавши комусь просто забути або пережити означає знецінити його переживання та емоції.

Якщо ви справді хочете заспокоїти людину, не кажіть цього, і тоді матиме шанс на успіх / Фото freepik

"Не піддавайся стресу". Стрес і тривога тісно пов'язані. Якщо ви просто скажете "не хвилюйся" людині, яка навіть вам довіряє, це не допоможе. Стрес виникає через ситуацію, а не з волі людини. Натомість краще сказати: "Я слухаю тебе і хочу знати, як я можу допомогти".

Стрес і тривога тісно пов'язані. Якщо ви просто скажете "не хвилюйся" людині, яка навіть вам довіряє, це не допоможе. Стрес виникає через ситуацію, а не з волі людини. Натомість краще сказати: "Я слухаю тебе і хочу знати, як я можу допомогти". "Ой, у мене теж стрес". Цю фразу не варто використовувати в розмові з будь-ким, а не лише з тривожними людьми. Кожен на світі має свій біль і стрес, і вони у всіх різні. Тому коли людина з тривогою відкривається вам, важливо слухати та співпереживати без осуду.

Цю фразу не варто використовувати в розмові з будь-ким, а не лише з тривожними людьми. Кожен на світі має свій біль і стрес, і вони у всіх різні. Тому коли людина з тривогою відкривається вам, важливо слухати та співпереживати без осуду. "А нумо вип'ємо?" Спроби впоратися з тривогою за допомогою якоїсь їжі або алкоголю можуть тимчасово спрацювати. Однак це може призвести до залежності, а більшість людей з тривогою й так мають ту чи іншу залежність. Тому не слід радити їм щось, від чого може виникнути нова залежність.

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