Чтобы начать с чистого листа: 7 правил для дружбы с бывшей

Разбитая миска остается разбитой, даже если склеить ее суперклеем. И все же есть люди, которые хотят как-то сохранить дружбу со своими бывшими.

Разрыв отношений почти всегда сложный, но в некоторых случаях ощущение потери заставляет людей желать восстановить контакт. Так что возникает есть вопрос: а можно ли подружиться с бывшей?

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Да, но важно правильно подходить к этой ситуации, чтобы не создавать новые проблемы. Чтобы начать процесс сближения, стоит придерживаться нескольких правил, и именно о них пишет GQ.

7 правил, как подойти к деликатному процессу дружбы с бывшей

Дайте себе достаточно времени. Расставание, как и еда, требует времени, чтобы остыть. Попытка внезапно подружиться, когда чувства еще не остыли, может причинить боль. Позвольте дистанции естественно расти. Дайте себе как минимум несколько месяцев. И самое главное – не принуждайте к дружбе себя, если другой человек ее не хочет.

Расставание, как и еда, требует времени, чтобы остыть. Попытка внезапно подружиться, когда чувства еще не остыли, может причинить боль. Позвольте дистанции естественно расти. Дайте себе как минимум несколько месяцев. И самое главное – не принуждайте к дружбе себя, если другой человек ее не хочет. Поддерживайте связь. Когда вы разобрались со своими чувствами, старайтесь поддерживать связь. Вместо того чтобы говорить что-то вроде "а что ты делаешь" или "я скучаю по тебе", подходите к контакту как к обычному разговору. Говорите "как дела", "я посмотрел этот фильм, тебе он когда-то нравился" и тому подобное.

Важно правильно подходить к дружбе с бывшей, чтобы не создавать новые проблемы / Фото freepik