Щоб почати з чистої сторінки: 7 правил для дружби з колишньою
26 жовтня 2024, 22:21Читать новость на русском
Джерело:GQ
Розбита миска залишається розбитою, навіть якщо склеїти її суперклеєм. І все ж є люди, які хочуть якось зберегти дружбу зі своїми колишніми.
Розрив стосунків майже завжди складний, але в деяких випадках відчуття втрати змушує людей бажати відновити контакт. Тож виникає питання: а чи можна подружитися з колишньою?
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Так, але важливо правильно підходити до цієї ситуації, щоб не створювати нові проблеми. Щоб почати процес зближення, варто дотримуватися декількох правил, і саме про них пише GQ.
7 правил, як підійти до делікатного процесу дружби з колишньою
- Дайте собі достатньо часу. Розставання, як і їжа, потребує часу, щоб охолонути. Намагання раптово подружитися, коли почуття ще не охололи, може завдати болю. Дозвольте дистанції природно зростати. Дайте собі щонайменше кілька місяців. І найголовніше – не змушуйте до дружби себе, якщо інша людина її не хоче.
- Підтримуйте зв'язок. Коли ви розібралися зі своїми почуттями, намагайтеся підтримувати зв'язок. Замість того, щоб говорити щось на кшталт "а що ти робиш" чи "я сумую за тобою", підходьте до контакту як до звичайної розмови. Кажіть "як справи", "я подивився цей фільм, тобі він колись подобався" тощо.
- Природні зустрічі. Якщо думка про зустріч є надто незручною для вас обох, організуйте випадкову зустріч через спільного друга або публічну подію. Замість звичних місць, таких як кафе чи бар, спробуйте щось абсолютно нове. Наприклад, бібліотеку, галерею або навіть акваріум – це створить нові спогади й зніме напругу.
- Використайте хобі чи інтереси. Почніть з того, що вам обом подобається, наприклад, тренування, перегляд фільму або прослуховування музики. Спробуйте невимушену пропозицію на кшталт: "Я збираюся на пробіжку цього тижня, хочеш приєднатися?" Якщо у колишньої є домашній улюбленець, можете використати прогулянку як привід для зустрічі.
- Встановіть межі. Якщо ви хочете залишитися друзями, вам потрібно відкласти свої романтичні почуття в сторону, заховати на горище. Не розмовляйте про те, чому ви розлучилися і як це було важко – просто в жодному разі.
- Поважайте стосунки одне одного. Якщо ви хочете бути друзями, ви повинні поважати нові стосунки одне одного. Це важко, так. Але "я радий, що у тебе з'явився хлопець" – обов'язкове до озвучення.
- Не слід бачитися занадто часто. Занадто багато контактів або занадто часті зустрічі чинять тиск на стосунки. У стосунках, як у фехтуванні, важлива правильна дистанція.