Романтический ужин в ресторане: 7 правил этикета, которые должен усвоить каждый мужчина

Изысканный ужин в ресторане высокой кухни – большое удовольствие. Особенно если поводом к нему было романтическое свидание с любимым или потенциально любимым человеком.

Естественно, что на таком ужине мы не хотим выглядеть некультурным хамом. Основной код правильного поведения в ресторане высокой кухни на свидании передает 24 Канал со ссылкой на Chowhound.

Смотрите также Как вести себя в элитном ресторане и выглядеть как постоянный клиент

Что можно и нужно делать во время ужина в изысканном ресторане

Положите салфетку на колени, как только вы сели. Заметная разница между изысканным рестораном и обычным – салфетки. Вместо диспенсера с одноразовыми или бумажными, в изысканном ресторане вы получите большую салфетку из накрахмаленной ткани, часто сложенную в форме веера, цветка или в другой. Это лишь одно из многих визуальных напоминаний о дополнительной заботе и внимании, которые вы почувствуете в этом заведении. Традиции диктуют, что салфетки следует класть на колени, как только вы сели за стол, и оставлять там до завершения трапезы. А после нее аккуратно положить слева от тарелки. Если вам нужно выйти из-за стола во время ужина, положите салфетку на стул – это даст знать официанту и другим посетителям, что вы вернетесь.

Заметная разница между изысканным рестораном и обычным – салфетки. Вместо диспенсера с одноразовыми или бумажными, в изысканном ресторане вы получите большую салфетку из накрахмаленной ткани, часто сложенную в форме веера, цветка или в другой. Это лишь одно из многих визуальных напоминаний о дополнительной заботе и внимании, которые вы почувствуете в этом заведении. Традиции диктуют, что салфетки следует класть на колени, как только вы сели за стол, и оставлять там до завершения трапезы. А после нее аккуратно положить слева от тарелки. Если вам нужно выйти из-за стола во время ужина, положите салфетку на стул – это даст знать официанту и другим посетителям, что вы вернетесь. Подавайте стулья другим, а особенно – вашей паре. Рестораны высокой кухни часто являются местом, где можно испытать передовые кулинарные технологии и экспериментальные стили приготовления блюд, но когда речь о поведении, то здесь действуют старомодные правила. Например, старая традиция подставлять стулья женщинам или пожилым людям. Это просто об уважении и внимании к другим, жесты благородства, которые продолжают ценить. Так же не ставить локти на стол – это практика, которая отражает самодисциплину и создает опрятное обеденное пространство. Эти традиции живучи, потому что способствуют формированию изысканного и вежливого пространства.

Рестораны высокой кухни часто являются местом, где можно испытать передовые кулинарные технологии и экспериментальные стили приготовления блюд, но когда речь о поведении, то здесь действуют старомодные правила. Например, старая традиция подставлять стулья женщинам или пожилым людям. Это просто об уважении и внимании к другим, жесты благородства, которые продолжают ценить. Так же не ставить локти на стол – это практика, которая отражает самодисциплину и создает опрятное обеденное пространство. Эти традиции живучи, потому что способствуют формированию изысканного и вежливого пространства. Подождите, пока официант завершит обслуживание, прежде чем есть. В изысканных ресторанах повара и официанты делают все возможное, чтобы вы с половинкой получили свои блюда одновременно. Но у официанта только 2 руки. Поэтому вы должны проявить вежливость, подождав, пока вы и ваша пара получите свою еду. Но здесь есть золотое правило, позволяющее делать исключение: если блюдо горячее, вы можете есть его без ожидания.

Какое поведение в ресторане высокой кухни на свидании этикет определяет как правильное? / Фото freepik