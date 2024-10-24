Конечно, ужин в элитном ресторане не является обычной практикой для большинства. Поэтому размышления о том, как там следует вести себя, более чем логичны. GQ рассказывает, как не допустить этикетных ошибок, когда вы туда все же придете.

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Как одеваться в элитный ресторан

Дресс-код обычно указан на сайте ресторана, желательно ознакомиться с ним заранее. Где-то не требуют пиджака и галстука, но просят длинные брюки. А где-то есть и более жесткие требования.

Но прикрытые ноги и как минимум рубашка – это обычно базовые требования. Что касается обуви, то босоножки неприемлемы, а идеально подойдут классические туфли. Но дресс-код за последние годы изменился, вы можете быть более повседневным и обуть кроссовки.

Важно найти баланс между тем, чтобы чувствовать себя комфортно, вести себя должным образом и хорошо одеваться, что не обязательно означает носить дорогую одежду,

– говорит Росселла Цереа из сети ресторанов Da Vittorio и La Dimora.

Как вести себя за столом

Рестораторы замечают, что сейчас почти каждый сразу же кладет на стол свой мобильный телефон, когда приходит в заведение. Этот жест уже является автоматическим, но – не совсем элегантным и точно не гигиеничным.

Элитные рестораны иногда предоставляют специальные чехлы, чтобы хранить там смартфон, делать фото на память или публиковать в социальных сетях. Но в течение остальной части ужина хорошая практика – игнорировать гаджеты. Это также форма уважения – и к себе, и к тем, кто работает для нас в зале и на кухне.

Ресторанный дресс-код за последние годы изменился, вы можете быть более повседневным / Фото freepik

Еще одно правило ресторанного этикета – придерживаться соответствующего тона голоса, особенно когда вас много, чтобы не мешать другим. Люди склонны увлекаться разговором и повышать тон, это нужно контролировать самостоятельно.

Если вам очень хочется выйти покурить во время еды, лучше сказать об этом в начале, чтобы персонал мог посоветовать вам, когда это лучше сделать, не прерывая обслуживания,

– добавляет Цереа.

Также стоит хорошо класть салфетки во время еды, чтобы они не падали на землю. И класть столовые приборы в центр тарелки зубцами вверх, когда вы закончили есть.

И еще стоит помнить, что тарелка с хлебом для вас стоит слева. Потому что многие люди ошибаются и берут ту, что справа, хотя ее поставили для соседа.

Что заказывать и как есть

Выбор дегустационного меню – лучший вариант, если вы идете в новый ресторан. Не бойтесь спрашивать детали о конкретных блюдах. Это даже желательный знак заинтересованности и благодарности.

Строгих правил уже нет. Можно без проблем чередовать мясные и рыбные блюда. Единственный совет – следует помнить об интенсивности вкусов и всегда идти к постепенному усилению, чтобы слишком интенсивные не помешали дальнейшей дегустации.

Строгих правил может и не быть, но определенных рекомендаций все же следует придерживаться / Фото freepik

Обратите внимание: выбор вина часто является ключевым моментом в элитном ресторане, но нет необходимости быть знатоком. Клиенты стали более требовательными, некоторые выбирают сами, но в большинстве случаев они позволяют, чтобы их вели. Это мудрое решение – прислушиваться к сомелье, ведь он не только замечательный эксперт, но и единственный, кто знает меню и лучшие вина для конкретных блюд.

Да, посещение звездного ресторана – это всегда дегустация, которая очень отличается от обычного ужина для набивания желудка. Здесь едой надо наслаждаться спокойно, не съедая ее за один укус, но и не давая ей остыть.

Тут правил нет, каждый может наслаждаться едой по-своему. Но если шеф-повар создал блюдо с определенными сочетаниями, это может означать, например, что креветки следует есть вместе с соусом, чтобы оценить контрасты, а не по очереди.