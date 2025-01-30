Бюджетные аналоги безумно популярных мужских духов, чтобы быть на высоте
Если вы любите менять ароматы под различные события и мероприятия, то дорогие духи могут сильно так ударить по вашему кошельку. К счастью, есть бюджетные аналоги, на которые мы предлагаем обратить внимание.
Понятное дело, что эти аналоги будут иметь приближенные ароматы к тем, которые сейчас в тренде. Но 24 Канал предлагает присмотреться, ведь они могут прийтись по душе вам и помочь завершить ваш образ!
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Tom Ford Tobacco Vanille
- Цена: 7150 гривен за 30 миллилитров.
- Аналог: Fabien Marche Precious Marron Fonce за 399 гривен за 100 миллилитров.
Это парфюмированная вода, которая характерна восточным пряным ароматом.
- В начале вы почувствуете травянистый теплый табак, а также пряности.
- Сердцем этого аромата является сладкая ваниль, а также уютное какао.
- А вот шлейф – сладкие сухофрукты в паре с древесными аккордами.
Аналог парфюма Tom Ford Tobacco Vanille / Коллаж 24 Канала
Поднеся аромат к носу, я почувствовал табачную сладость, ваниль и нотки сухофруктов. Очень добрый и, на мой взгляд, универсальный парфюм. Да, действительно похож на Tom Ford Tobacco Vanille, но менее сладкий, что сделало аромат более мужским,
– говорит один из покупателей.
Paco Rabanne 1 Million Dollar
- Цена: 2673 гривен за 100 миллилитров.
- Аналог: Play and Live Jazz за 139 гривен за 100 миллилитров.
Эта парфюмированная вода характеризуется древесным пряным ароматом.
- Основные аккорды этого аромата теплые пряные и цитрусовые.
- А вот сердце – корица, специи, а также роза.
- Шлейф – амбра, пачули и кожа.
Аналог парфюма Paco Rabanne 1 Million Dollar / Коллаж 24 Канала
Замечательный запах, держится долго. Всем рекомендую, и буду сам заказывать еще,
– заметил один из мужчин.
Carolina Herrera 212 VIP Black
- Цена: 3702 гривны за 100 миллилитров.
- Аналоги: The City Spirit Spicy 3 Scent за 239 гривен за 115 миллилитров, а также Play and Live Sport Fight за 139 гривен за 50 миллилитров.
The City Spirit Spicy 3 Scent – идеальный аромат для межсезонья.
- Его верхние ноты пьянят с помощью горьковатого абсента. А дополняют его акценты аниса и сладковато-землистого фенхеля.
- Сердце этого аромата – успокаивающий аккорд лаванды.
- Завершают аромат мускус и роскошная черная ваниль.
Аналог парфюма Carolina Herrera 212 VIP Black / Коллаж 24 Канала
Свеже-сладкий, в сторону свежести аромат. Универсальный, такой что понравится большинству. Для меня это 10 из 10 с первого затеста. Аля One million, только немного скромнее и свежее,
– добавил один из пользователей.
Play and Live Sport Fight – яркий аромат.
- Он раскрывается с помощью выраженного аккорда горьковатого абсента с оттенком полыни. Также вы почувствуете пряные сладковатые ноты фенхеля и легкую свежесть аниса.
- Сердце аромата – лаванда, которая дарит ощущение отдыха, спокойствия, а также уюта.
- В конце остается шлейф из черной ванили и чувственного мускуса.
Бюджетный клон Carolina Herrera 212 VIP Black - это бюджетный клон Carolina Herrera 212 VIP Black,
– подтверждает один из мужчин.
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Как видите, дорогие ароматы имеют свои бюджетные аналоги. Поэтому, не всегда нужно отдавать все деньги мира, чтобы круто подчеркнуть свой образ.