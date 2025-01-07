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Цветочный букет в парфюмерии: 3 самых интересных парфюма для мужчин

В мире ароматов мужские духи, вдохновленные цветочными букетами, являются обычно интерпретацией оригинальной концепции. Это те ароматы, которые интегрируют различные цветочные аккорды, и не менее 3.

Если в парфюме есть доминирование какого-то одного цветка (например розы, пиона, ириса или белого цветка), то это уже не про цветочный букет. В букете мы увидим равномерное распределение, без чрезмерного доминирования какого-то конкретного цветка.

Важно также расположение цветочных аккордов в ольфакторной пирамиде. Обычно они сосредоточены в сердечных нотах ароматов, но могут и быть распределены по всей пирамиде. Вот яркие примеры.

Мужские духи, вдохновленные и насыщенные цветочными ароматами / Фото производителей