Этот "аудитор" носит удивительно недорогие часы – даже несмотря на то, что он Бен Аффлек

В самом новом своем фильме "Аудитор 2" актер Бен Аффлек носит на руке часы от Timex. Примечательно, что такие купить себе может буквально каждый – ведь они совсем не много стоят.

Это модель Timex Expedition Scout. Немного подробнее расскажем о ней на 24 Канале со ссылкой на GQ.

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Что интересного следует знать о Timex Expedition Scout – часах Бена Аффлека?

По правде говоря, это редкий случай, когда знаменитость мирового уровня носит достаточно доступные для рядового потребителя часы. Обычно, рассказывая о звездах, как вот Карлос Алькарас, мы говорим о Rolex, или, скажем, о Patek Philippe у Брэда Питта.

То есть запястья известных мужчин чаще украшены ценными изделиями часового искусства стоимостью более 10 000 евро, а иногда речь идет даже о миллионах. К примеру, Льюиса Гамильтона заметили с Richard Mille RM 43-01 Tourbillon Split-Seconds Chronograph из карбона TPT за 1,4 миллиона евро.

Но такая мировая звезда, как Бен Аффлек, в своем последнем фильме "Аудитор 2" (The Accountant 2, всемирная премьера которого состоялась в апреле 2025 года) носит часы, которые можно приобрести за менее чем 100 евро. Это Timex Expedition Scout.

Бен Аффлек в фильме "Аудитор 2" с часами Timex Expedition Scout / Фото MGM, Everett Collection

Expedition Scout имеет 40-миллиметровый корпус, что поражает своим авантюрным видом. Часы военного зеленого цвета с акцентированными оранжевыми стрелками. С ними дают технический нейлоновый ремешок с кожаными акцентами и застежкой-булавкой. Циферблат показывает 24 часа и даты. Это спортивные часы – водонепроницаемые до 50 метров.

Ну, да, это не Rolex или Cartier, но, бесспорно, часы с характером. С этим Timex вы почувствуете и историю бренда, который производит часы уже более 170 лет и стал настоящей классикой в отрасли.

Добавим, что Expedition Scout – одни из самых популярных часов бренда. Как видим из названия, часы специально разработали для приключенческих экспедиций. В нечто подобное и отправляется Аффлек в фильме "Аудитор 2". А вы уже его смотрели?