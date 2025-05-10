Речь идет о модели Rolex Submariner "Cherry Red" – яркие красные часы для дайверов. Такие стоят несколько десятков тысяч долларов. Но бежать разводить измену на этом фоне не следует, ведь на самом деле его запястье украшал другой аксессуар, пишет 24 Канал со ссылкой на издание Man's World.

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Какие часы были на руке Льва XIV

Конечно же, соблазн выдавать желаемое за действительность велик. Но реальность такова – новый Папа Римский не носит Rolex. Его выбор значительно скромнее. Более того, можно предположить, что часам немало лет.

Если присмотреться к деталям, то можно понять, что на руке Льва XIV был швейцарские часы Wenger 7223X, родом из 90-х годов прошлого века. И это не какой-то там очередной роскошный хронограф, которым можно похвастаться перед друзьями на вечеринке.

Речь идет о часах, корпус которых изготовлен из нержавеющей стали. Если говорить о механизме, то он кварцевый. Выделяется хронограф красным безелем. А вот ремешок – черный, резиновый.

Лев XIV носит швейцарские часы Wenger 7223X:

Cada accesorio personal, por pequeño que sea, ofrece pistas sobre el carácter del nuevo Papa. Si Juan Pablo II marcaba las horas con un Rolex y Francisco con un Casio; León XIV luce uno deportivo de la firma suiza Wenger pic.twitter.com/EvuGqOykGy - Patrycia Centeno (@PoliticayModa) 9 мая, 2025

Поскольку модели уже несколько десятков лет, то купить ее новой невозможно. Впрочем, на площадках по продаже найти ее можно. И обойдутся такие часы, в зависимости от продавца, в 115 – 500 долларов США. Но это значительно-значительно скромнее, чем мы могли подумать изначально.

Что эти часы говорят о Папе Льве XIV

Казалось бы, ничего, но мы бы не были такими категоричными. Это демонстрация того, что Лев не заинтересован в дорогих погремушках. И часы для него – прежде всего инструмент, который позволяет знать актуальное время.

И такой выбор может кое-что рассказать нам о том, каким Папой Римским он будет. Собственно, обратим внимание на то, что мы слышали во время его речи.

Во время инаугурации Папа Лев XIV подчеркнул важность смирения и единства.

Это мир Воскресшего Христа, мир безоружный и обезоруживающий, смиренный и настойчивый,

– подчеркивал он.

Верующих он призвал "строить мосты – через диалог, через встречу, объединяя всех нас, чтобы быть одним народом, который всегда пребывает в мире".

И эти настроения Льва XIV перекликаются с тем, какие часы он выбрал. Скромные часы, которые также являются демонстрацией того, что Папа Римский сторонник простоты и служения, а не величия.

Этот Wenger – не просто хронограф. Он – символ нового папства, которое основанное на смирении и желании общаться с людьми из абсолютно всех слоев населения.

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Часы покойного Папы Франциска обсуждают в сети:

Del Rolex DateJust de Juan Pablo II y el Erhard Junghans Tempus Automatic de Benedicto XVI al famoso Swatch de Francisco I -que se vendió en subasta en 2022 por 56,250 dólares-, los relojes de los jefes de estado del Vaticano siempre causan curiosidad. Hoy, Robert Prevost -ahora.. pic.twitter.com/SDEf9YnLQO - Tiempo de Relojes (@tiempoderelojes) 8 мая, 2025 г

Заметим, что накануне сеть облетело фото запястья покойного Папы Франциска. Люди обсуждали сдержанные пластиковые часы Swatch, которые на протяжении многих лет были на его руке. Они тоже были символом смирения, простоты и тихого отказа от роскоши.