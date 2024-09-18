Бен Аффлек носит одни из самых желанных кроссовок для всех коллекционеров Nike

Если есть кто-то, кого мы можем назвать главным любителем кроссовок в Голливуде, то это Бен Аффлек. С каждым своим появлением актер подтверждает это.

А больше всего, похоже, он любит изделия под логотипом Nike. Неудивительно, что все коллекционеры бренда завидуют его большой коллекции абсолютно эксклюзивных кроссовок, пишет GQ.

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Бен Аффлек надел одни из самых эксклюзивных кроссовок Nike

Последний раз мы видели его на неоднозначном свидании с Дженнифер Лопес (после объявления об их разводе). Впрочем, это не касается никого, кроме них самих. Но кое-что мы не можем не заметить: кроссовки Nike, обутые на ногах Бена Афлека.

Это были не его обычные Jordan 1 Low x Travis Scott-Reverse Mocha, не яркие и оригинальные Nike SB Dunk Low 'What the Dunk', которые он носил недавно, и не первые Nike SB Dunk Low Travis Scott в стиле пэчворк, который он так любит.

В этот раз Аффлек решил продолжить свой роман с брендом из Орегона моделью, которую на нем раньше не видели. Это Air Jordan 1 Retro Low Fragment X Travis Scott, выпущенные в 2021 году, когда Трэвис Скотт и Nike сотрудничали со студией Fragment Design Хироши Фудзивары. Эта пара является одной из самых желанных для коллекционеров сегодня.

С довольно минималистичным и простым дизайном, мы видим традиционный цветной блок кроссовок с синими, белыми и черными акцентами. Промежуточная подошва выполнена в белом цвете с винтажным оттенком.

Бен Афлек больше всего, похоже, любит видеть на своих ногах изделия под логотипом Nike / Коллаж 24 Канала фото АР и Nike

Самой яркой особенностью обуви, без сомнения, является синий цвет, в частности в районе щиколотки, на внутренней и внешней подошве, который добавляет новый штрих к достаточно классической паре кроссовок. На пятках вышиты логотипы Cactus Jack и Fragment Design.

Не удивительно, что Бен Аффлек носит эти кроссовки. Хотя бы потому, что он один из самых больших поклонников Nike (именно он стал режиссером фильма AIR 2023 года о создании культовых кроссовок в сотрудничестве с Майклом Джорданом).

Впрочем, все его вещи имеют одну общую черту: они эксклюзивные, ультражеланные и заставляют челюсть отвисать у всех. И Air Jordan 1 Retro Low Fragment X Travis Scott на ногах Афлека стали предметом зависти кроссовкоманов по всему миру, ведь сегодня эту модель практически невозможно достать.

Хотя в свое время они были в продаже за 175 долларов, сейчас мы можем найти их практически только во вторичных каналах продажи и по совершенно заоблачным ценам. Самую дешевую пару журналисты нашли за 1182 евро, а самую дорогую – за 8067 евро.