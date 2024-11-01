Самый богатый человек мира придерживается правила "20 на 80": что за ним стоит

История Бернара Арно показывает, как можно успешно управлять компанией и преодолевать препятствия. Этот француз возглавляет группу компаний LVMH, в которой такие гиганты как Louis Vuitton, Dior и Givenchy. Он за много лет построил модную империю и стал самым богатым человеком в мире.

И достиг этого благодаря упорному труду, обучении на ошибках и – своим принципам, как заметил 24 Канал. Бернар Арно, пишет GQ, в одном из интервью объяснил, что есть правило, которого он придерживается, и которое считает необходимым для реализации своих планов, идей и мечтаний.

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Самый богатый человек мира назвал правило "20 на 80" рецептом успеха

Бернар Арно подчеркивает, что вы должны быть очень настойчивыми. Вам нужны идеи, но они – это лишь 20%. Реализация же должна занимать 80% времени.

Если вы посмотрите на успешные компании, такие как Facebook, то увидите, что у них была замечательная идея с самого начала. Но были и другие с похожими идеями. Почему же Facebook такой успешный сейчас? Это связано с реализацией, это ключ к успеху. Вы должны иметь идеи, но вы также должны быть настойчивыми и хорошо их реализовывать,

– рассказал Арно.

Быть настойчивым – это и о том, чтобы не позволять неудачам тянуть вас вниз, о том, чтобы учиться на ошибках и опыте, прилагать усилия и не сдаваться при первой же проблеме. Это также означает, что вы должны организовать свой план по правилу "20 на 80".

по правилу "20 на 80". То есть вы должны тратить 20% своего времени и энергии на разработку идей, а остальные 80% – на реализацию этих идей. Многие проекты терпят неудачу именно потому, что, несмотря на хороший фундамент, шаги к реализации и развитию не делали.

Арно объяснил, почему вы должны организовать свой план по правилу "20 на 80" / Коллаж 24 Канала фото АР и Alamy

Почему одной хорошей идеи недостаточно

Марк Цукерберг не просто придумал идею и носился с ней – он развил ее дальше и понимал, когда его социальная сеть нуждается в оптимизации или обновлении. Что, например, привело к тому, что компания приобрела Instagram и WhatsApp. То есть она постоянно развивается и адаптируется к современным трендам и тенденциям.

На самом деле у всех нас есть замечательные идеи. Но большинству из нас не хватает настойчивости и решимости, чтобы сформулировать цели и разработать стратегию для их реализации. А это именно то, что имеет значение.

соблюдение принципа "20 на 80" полезно не только тогда, когда речь идет об учреждении собственного дела. Это универсальный подход, его можно применить во многих сферах жизни – для получения лучшей должности на работе, обустройства дома или даже наращивания мышц в спортзале.

Главная мысль здесь в том, что идея – это только начало, а реализация – это то, на что мы должны потратить больше всего времени и энергии.