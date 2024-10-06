В своем блоге GatesNotes, пишет GQ, Гейтс создал специальный раздел, где рассказывает о книгах, которые произвели на него впечатление. И одна из них научила его простому методу, что позволяет не ограничивать свой успех и приумножать его.

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Какую книгу Билл Гейтс говорит прочитать, чтобы прекратить ограничивать свой успех

Книга, которую рекомендует Гейтс – "Диапазон: почему универсалы побеждают в специализированном мире" Дэвида Эпштейна.

По мнению Гейтса, если не специализироваться и не замыкаться в себе, если пробовать разные вещи, это поможет человеку быть намного успешнее и намного лучше справляться с работой. Это то, что делают и спортсмены, чтобы быть намного сильнее.

В книге автор приводит пример Роджера Федерера, который параллельно с теннисом занимался скейтбордингом, футболом и плаванием. И даже решил не относиться к спорту слишком серьезно, когда начал играть на профессиональном уровне.

Гейтс говорит, что в этой книге он открыл для себя один из важнейших уроков об успехе / Фото Racool_studio@freepik

По мнению Билла Гейтса, это учит нас важности разнообразия, поиска различных интересов, ведь так мы можем подпитывать основной интерес и находить лучшие способы делать свои дела, укреплять навыки и расти как личности.

В мире, который все больше поощряет и даже требует гиперспециализации, нам нужно больше Роджеров: людей, которые начинают с широкого видения и по мере своего развития охватывают разнообразный опыт и перспективы,

– пишет Гейтс.

Предприниматель считает, что это одна из причин, почему Microsoft стала такой успешной компанией: "Мы мыслили шире, чем другие стартапы того времени".

Когда у вас есть широкий спектр знаний и навыков, то вы можете подходить к проблемам и препятствиям с разных точек зрения, находить креативные решения. Вы можете ломать шаблоны, дифференцировать себя и приобретать навыки, которые помогут идти дальше.

Дэвид Эпштейн говорит, что есть сферы, в которых необходимо специализироваться. Но всегда полезно следовать разным интересам и темам. Как это делает и Гейтс, например, читая биографии людей, бизнес которых очень отличается от его собственного, научно-фантастические истории или даже художественные книги, которые просто развлекают.