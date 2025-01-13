Минута на каждого: скандальная Бонни Блу заявила, что побила рекорд, переспав с 1 057 мужчинами

Звезда OnlyFans Бонни Блу утверждает, что она побила мировой рекорд, переспав с наибольшим количеством мужчин за день. Если верить ей, то цифра ошеломляет!

По словам Бонни Блу, за 12 часов ей удалось переспать с 1 057 мужчинами. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Sun.

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Давно мечтала побить рекорд

Бонни никогда не скрывала своего желания побить рекорд, который принадлежит Лизе Спаркс. Она переспала с 919 мужчинами за день в 2004 году.

І пригласив "едва легальных и едва дышащих" мужчин принять участие в субботнем мероприятии в Лондоне, она говорит, что сделала именно это.

В видео на своей странице в TikTok Бонни, которую ранее называли "хищной" за развлечения с парнями-студентами, похвасталась, что ее кожа выглядит лучше, чем когда-либо, после ее сексуальных выходок.

Так выглядит мое лицо после того, как я приняла 1000 мужчин менее чем 12 часов назад,

– сказала Бонни, которая была одета в топ на бретельках и трусики в тон.

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В другом видео в TikTok скандально известная секс-работница рассказала о том, как прошел день, и об организации, которая стояла за этим событием.

"Большая 1000 была полностью сделана. Итак, я дам вам небольшой обзор, начнем с того, что произошло. Комната была абсолютно полна. Затем мы работали в группах по пять человек, как одна за другой пятерки", – сказала Бонни, которая была одета только в халат.

Она сказала, что "хотела дать людям больше времени", поэтому они перешли из групп на формат "один на один".

Поэтому один человек наблюдал, пока я была с кем-то, а потом это буквально было похоже на вращающийся круг,,

– объяснила она.

В заявлении для Fabulous Online, пиарщица Бонни сказала: "Она переспала с 1 057 людьми".

"Когда она достигла отметки 1000, в очереди оставалось еще 57 мужчин, которых Бонни хотела удовлетворить до конца 12-часового рабочего дня", – добавила она.

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Обратим внимание! В 12-часовом периоде всего 720 минут, то есть, если утверждения Бонни правдивы, она выделяла менее минуты на одного человека.

Пообещала видеодоказательства выложить позже

Пиарщица Бонни также сообщила, что "видеодоказательства" этого события будут опубликованы на страницах звезды для взрослых с рейтингом "Х" в ближайшие месяцы.

Она также сообщила, что там была команда документалистов, которые снимали для будущей программы.

Говорят, что Бонни зарабатывает около 600 000 фунтов стерлингов в месяц на OnlyFans, а ее состояние составляет около 3 миллионов фунтов стерлингов.

Сначала она получила успех благодаря своей нише, где она спала с "легальными" и девственными мужчинами, за что была разгромлена критиками.

А в видео, снятом накануне переполненного сексом лондонского мероприятия, Бонни снова спорила, поскольку пригласила к участию молодых мужчин и тех, кто "еле дышит".

День 1057 мужчин для Бонни наступил после того, как она рассказала в интервью GB News о своем решении пойти по пути OnlyFans в поисках "лучшей жизни", после того, как сначала работала в сфере рекрутинга.

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Обратим внимание, что ранее мы рассказывали о ее подруге – Лили Филлипс. Она за один день переспала со 101 мужчиной. После этого звезда OnlyFans дала откровенное интервью. В нем она в слезах рассказала, что пережила в тот день.