Причиной этого стало заявление "Мисс Вселенная Аргентина 2024" Магали Бенехам, что результаты конкурса красоты сфальсифицированы. По мнению модели, Виктория Кьер, 20-летняя представительница Дании, несправедливо одержала победу в "Мисс Вселенная 2024". 24 Канал немного расскажет о скандале, а также поделится фотографиями, которые модель выкладывает в сети.

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Обратим внимание, что на конкурсе Бенехам заняла 12 место. 30-летняя аргентинка в прямом эфире на ютьюбе заметила, что во время объявления финалисток "Мисс Вселенная 2024" судьи вели себя подозрительно.

Когда объявили Топ-5, я увидела, как судьи странно посмотрели друг на друга. Они смотрели друг на друга так, будто это означало: "Это не то, что я выбирал". Так это выглядело. И тогда я сказала себе: "Все подстроено". Результаты каждый год подстраиваются,

– подчеркнула модель.

Она также обратила внимание на то, что в течение последних дней конкурса красоты за победительницей Кьер Тейлвиг ходили трое охранников. По мнению Бенехам, это может свидетельствовать о том, что представительница Дании заранее знала о том, что станет победительницей.

А теперь расскажем вам о самой Магали Бенехам и покажем, что она выкладывает в своем инстаграме.

Что известно о Магали Бенехам

Полное имя: Магали Бенехам Корти

Магали Бенехам Корти Место рождения: Вилья Мария, Кордова, Аргентина

Вилья Мария, Кордова, Аргентина Национальность: Аргентина

Аргентина Возраст: 30 лет

30 лет Высота: 1,75 метра

1,75 метра Instagram: @magalibenejam

Она владеет сразу тремя языками: испанским, итальянским, а также английским. Когда Магали была подростком, она начала свою модельную карьеру в Кордове. Работала моделью Магали не только в Аргентине, но и других странах, в частности Чили, Мексике, Испании и Турции.

Себя Магали Бенехам считает очень естественной женщиной.

Я хотел представить более свежую и спокойную версию, которая также соответствует моей личности. Я расслаблена и имею дар чувствовать себя комфортно в любой ситуации,

– отметила она.

А теперь айда смотреть, что публикует в своем инстаграме Мегали Бенахам. А выкладывает она немало роскошных, а также соблазнительных кадров.

Выход Магали в купальнике на конкурсе: смотрите видео

Модель может похвастаться безупречной фигурой / Фото из ее инстаграма

Роскошный образ в цветах флага Украины / Фото из ее инстаграма

Красавице подходит леопардовый принт / Фото из ее инстаграма

Кадры с роскошной съемки у моря: смотрите видео

Корона ей очень идет / Фото из ее инстаграма

Магали обожает отдыхать в Эмиратах / Фото из ее инстаграма

Эффектная съемка на пляже / Фото из ее инстаграма

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Как бы ни было, Магали Бенехам – роскошная аргентинская модель. И мы с огромным удовольствием будем следить за тем, что она публикует в сети.