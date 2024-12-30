Мода на бороду и усы: как их будут носить в 2025 году
Можете не волноваться, борода и усы все еще будут актуальными и модными в 2025 году. И особых требований к ним не будет – просто носите естественно, непринужденно и непретенциозно.
На портале GQ взяли на себя смелость спрогнозировать, пишет 24 Канал, какие тенденции будут доминировать в 2025 году. То есть как будут выглядеть ваши борода и усы через несколько месяцев.
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Тренд на естественные волосы на лице
Ожидаем мега-тренд – делать так, чтобы и борода, и усы выглядели как можно более непринужденно. Пришло время отойти от идеальных контуров, абсолютного бритья или экспериментов в дизайне. В 2025 году в тренде будут естественные стили.
Теперь мы освобождаем место для седых волос, трехдневной щетины и нерегулярных причесок. Именно такими будут модные мужчины.Но обратите внимание: мода является естественной и непринужденной, однако мы всегда должны обеспечивать правильный уход, чтобы наши борода и усы могли соответствовать любому изысканному образу.
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Базовые тенденции на 2025 год относительно волос на лице
- Интенсивное затенение. Классика. Затененная борода – одна из альтернатив, которая подойдет любому мужчине. Можете сделать длину волос на лице немного больше.
- Неидеальная естественность. Несколько сезонов назад было модно носить бороду длиной до щеки. Сегодня этот вариант все еще актуален, но уже чаще выбирают более неправильную форму, то есть более естественный рост.
- Борода и густые усы. В этом случае уместным будет двухцветное сочетание седины и натурального цвета волос. При этом края щек приведены, а все остальное (длина бороды, область шеи) – непринужденное и созвучное естественному тренду.
- Усы в центре внимания. В прошлых сезонах был акцент на усах как на главном герое образа. Теперь особую актуальность приобретают тупые, густые и заметные усы, привлекающие внимание. Чтобы закрепить этот стиль, их может дополнять трехдневная щетина.