Мода на бороду і вуса: як їх будуть носити у 2025 році

Можете не хвилюватися, борода і вуса все ще будуть актуальними та модними у 2025 році. І особливих вимог до них не буде – просто носіть природно, невимушено і непретензійно.

На порталі GQ взяли на себе сміливість спрогнозувати, пише 24 Канал, які тенденції будуть домінувати у 2025 році. Тобто який вигляд матимуть ваші борода і вуса за кілька місяців.

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Тренд на природне волосся на обличчі

Очікуємо на мегатренд – робити так, щоб і борода, і вуса мали якомога більш невимушений вигляд. Настав час відійти від ідеальних контурів, абсолютного гоління чи експериментів у дизайні. У 2025 році в тренді будуть природні стилі.

Тепер ми звільняємо місце для сивого волосся, триденної щетини та нерегулярних зачісок. Саме такими будуть модні чоловіки.

мода є природною і невимушеною, та ми завжди повинні забезпечувати правильний догляд, щоб наші борода і вуса могли відповідати будь-якому вишуканому образу.

Наймоднішими у 2025 будуть ті, хто носить бороду і вуса максимально невимушено / Фото gpointstudio@freepik

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Базові тенденції на 2025 рік щодо волосся на обличчі